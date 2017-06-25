Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30186289/
25 июня 2017, 23:21 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Себастьян Феттель: Хэмилтон устроил мне брейк-тест, какой реакции от меня вы ждали?

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выразил недовольство действиями гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона во время «Гран-при Азербайджана».

Пилот <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> выразил недовольство действиями гонщика Мерседеса <span class=error>Льюиса</span> Хэмилтона во время Гран-при Азербайджана. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во время режима машины безопасности лидирующий в гонке британец неожиданно затормозил, чего явно не ожидал преследовавший его немец. Болид Феттеля уткнулся в машину соперника, что разозлило гонщика «Феррари», который он выплеснул не только бранью, но и действиями. Поравнявшись с Хэмилтоном, он ударил его болид в бок колесо в колесо, эмоционально размахивая руками. Британец сделал вид, что не понял такой реакции Феттеля.

— Хэмилтон устроил мне брейк-тест, какой реакции от меня вы ждали? — сказал для Sky Sports Феттель. — Уверен, он сделал это не специально, но все равно поступил неправильно. Я повредил болид, Льюис рисковал повреждением своего. Несколько лет назад в Шанхае он уже делал подобное. После инцидента мы поравнялись, я поднял руку и показал ему, что недоволен его действиями.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
24 июня

Валерий Карпин: "Черчесов играл в воротах, какое там понимание футбола"

"Чикаго" обменял Панарина

Пресс-атташе сборной рассказал историю фото Роналду и Черчесова