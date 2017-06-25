Себастьян Феттель: Хэмилтон устроил мне брейк-тест, какой реакции от меня вы ждали?

Во время режима машины безопасности лидирующий в гонке британец неожиданно затормозил, чего явно не ожидал преследовавший его немец. Болид Феттеля уткнулся в машину соперника, что разозлило гонщика «Феррари», который он выплеснул не только бранью, но и действиями. Поравнявшись с Хэмилтоном, он ударил его болид в бок колесо в колесо, эмоционально размахивая руками. Британец сделал вид, что не понял такой реакции Феттеля.

— Хэмилтон устроил мне брейк-тест, какой реакции от меня вы ждали? — сказал для Sky Sports Феттель. — Уверен, он сделал это не специально, но все равно поступил неправильно. Я повредил болид, Льюис рисковал повреждением своего. Несколько лет назад в Шанхае он уже делал подобное. После инцидента мы поравнялись, я поднял руку и показал ему, что недоволен его действиями.