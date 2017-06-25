Себастьян Феттель: Хэмилтон устроил мне брейк-тест, какой реакции от меня вы ждали?
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выразил недовольство действиями гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона во время «Гран-при Азербайджана».
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Видимо, что-то случилось...
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Во время режима машины безопасности лидирующий в гонке британец неожиданно затормозил, чего явно не ожидал преследовавший его немец. Болид Феттеля уткнулся в машину соперника, что разозлило гонщика «Феррари», который он выплеснул не только бранью, но и действиями. Поравнявшись с Хэмилтоном, он ударил его болид в бок колесо в колесо, эмоционально размахивая руками. Британец сделал вид, что не понял такой реакции Феттеля.
— Хэмилтон устроил мне
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