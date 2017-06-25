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25 июня 2017, 23:20 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Феттель оштрафован за столкновение с Хэмилтоном

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель оштрафован на три балла по итогам «Гран-при Азербайджана».

Пилот <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> оштрафован на три балла по итогам Гран-при Азербайджана. Увеличить
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Соответствующее решение было принято по итогам конфликта между немцем и гонщиком «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Во время режима машины безопасности лидирующий в гонке британец неожиданно затормозил, чего явно не ожидал преследовавший его Феттель. Болид немец уткнулся в машину соперника, что разозлило гонщика «Феррари», который он выплеснул не только бранью, но и действиями. Поравнявшись с Хэмилтоном, он ударил его болид в бок колесо в колесо, эмоционально размахивая руками. Британец сделал вид, что не понял такой реакции Феттеля.

Пилот «Скудерии» был оштрафован на три балла. Таким образом, до лишения суперлицензии на одно «Гран-при» 4-кратному чемпиону мира осталось еще три балла.
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