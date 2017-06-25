Дорожные войны и «сумасшедший» Квят
Первый в истории «Гран-при Азербайджана» превратился в шоу и оставил лидеров без подиума.
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Видимо, что-то случилось...
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Победа Дэна Риккьярдо, подиум Лэнса Стролла, невероятное возвращение Вальттери Боттаса, тесный контакт между Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем, очковый финиш Фернандо Алонсо и сход Даниила Квята — таким огненным стал первый в истории «Гран-при Азербайджана» Первый, потому что в прошлом году в Баку состоялся «Гран-при Европы». Это было незабываемо, просто «щьорт побьери»!
ДВА НЕОЖИДАННЫХ ГЕРОЯ
То, что случилось на «Гран-при Азербайджана» — восьмом в сезоне этапе чемпионата мира в «Формуле-1», невозможно было представить. Со старта события менялись с калейдоскопической быстротой, трижды на трассу выезжал
Ну кто мог предположить, что Дэну Риккьярдо
Но Риккьярдо избежал многочисленных гоночных инцидентов, которыми изобиловала бакинская гонка, а в итоге финишировал первым, стартовав с десятого места. Остался в стороне от столкновений и 18-летний канадец Лэнс Стролл, которого перед началом сезона не критиковал только ленивый. Юный пилот «Уильямса» на прошлой гонке в Канаде набрал первые в карьере два очка, а в Баку впервые поднялся на подиум! Он стал третьим, и лишь невероятно длинная прямая лишила Стролла второй позиции.
Риккьярдо и Стролл на подиуме отметили свои успехи глотками шампанского из австралийского ботинка. Просто герои.
ДВА
На 19-м круге «Гран-при Азербайджана» случился эпизод, о котором будут говорить очень долго. Этот эпизод затмил все остальное, так как участвовали в нем два лидера чемпионата мира. К тому моменту на трассе во второй раз появился
Немецкий пилот не смог сдержать эмоций, слева поравнялся с британцем и резко повернул руль вправо. «Феррари» толкнула «Мерседес» в сторону бетонного отбойника, но Хэмилтон удержал машину. Естественно, оба пилота обменялись жестами и жесткими тирадами (со своими командами) по радио. Если бы это было незабвенное «щьорт побьери», пошло бы в эфир без цензуры. Но в основном раздавалось пиканье. Два гонщика, которые на двоих завоевали семь чемпионских титулов, устроили на трассе «Формулы-1» разборки в духе программы «Дорожные войны». Как шутили пользователи в соцсетях, поступили как типичные бакинские таксисты.
Судьи после длительного разбора эпизода наказали Феттеля 10-секундным «стоп’н'гоу», на что Себастьян отреагировал очень резко, так что в боксах «Феррари» даже приказали своему пилоту не спорить и отбыть наказание. Будь на месте немца венесуэлец Пастор Мальдонадо, того бы вообще могли дисквалифицировать немедленно. Оба в итоге до первой тройки не добрались, хотя были близки. Феттелю помешал штраф, а Хэмилтону — рассеянность механиков «Мерседеса», которые после рестарта прерванной красными флагами (из-за большого количества обломков) гонки не зафиксировали подголовник. Руководитель команды Тото Вольфф в ярости едва не разнес стол кулаком.
ДВЕ ПАРЫ НЕПРИМИРИМЫХ НАПАРНИКОВ
После «Гран-при Канады» обострились отношения между напарниками в «Торо Россо» и «Форс Индии». Карлос Сайнс обвинял Даниила Квята в нечестной борьбе во время квалификации, а Себастьян Окон жаловался на Серхио Переса, который не дал ему возможности побороться за подиум, отказавшись выполнять приказ из боксов.
После «Гран-при Азербайджана» отношения обострятся еще больше. Квят на первом круге промахнулся мимо поворота и опасно вернулся на трассу перед Сайнсом. Испанец резко дернул рулем, пытаясь избежать столкновения, и ему это удалось. Но машину Карлоса развернуло, и он оказался последним. Сайнс охарактеризовал Квята словом «сумасшедший» и похоже, что на этот раз имел все основания. Но в итоге Карлос добрался до финиша восьмым, а Даниил сошел.
Случилось это на 12-м круге
А Окон и Перес столкнулись между собой на том же круге, когда произошел инцидент между Феттелем и Хэмилтоном. Обе «Форс Индии» пострадали, но мексиканец сошел за десять кругов до финиша, не имея ни малейшего шанса на финиш в очковой зоне, а француз стал шестым.
ДВА АУТСАЙДЕРА-«ЗАЧЕТНИКА» И ДВА РАЗНЫХ ФИННА
Героями гонки можно считать и двух пилотов из
Героем стал и Вальттери Боттас, во втором повороте задевший стену и влетевший в соотечественника Кими Райкконена.
«Мерседес» с проколотым колесом и поврежденным передним антикрылом побывал в боксах и появился на трассе с отставанием на круг, а «Феррари» осталась на трассе. Но появление машины безопасности позволило Боттасу вернуться в один круг со всеми, а далее более молодой финн прошил весь пелотон и за метр до пересечения финишной черты отобрал у Стролла второе место. А Кими вновь не повезло —
Через две недели чемпионат продолжится на «Гран-при Австрии».
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