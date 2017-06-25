Дорожные войны и «сумасшедший» Квят

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Победа Дэна Риккьярдо, подиум Лэнса Стролла, невероятное возвращение Вальттери Боттаса, тесный контакт между Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем, очковый финиш Фернандо Алонсо и сход Даниила Квята — таким огненным стал первый в истории «Гран-при Азербайджана» Первый, потому что в прошлом году в Баку состоялся «Гран-при Европы». Это было незабываемо, просто «щьорт побьери»!

ДВА НЕОЖИДАННЫХ ГЕРОЯ

То, что случилось на «Гран-при Азербайджана» — восьмом в сезоне этапе чемпионата мира в «Формуле-1», невозможно было представить. Со старта события менялись с калейдоскопической быстротой, трижды на трассу выезжал пейс-кар, гонка была прервана красными флагами, а завершилась фантастическим финишем.

Ну кто мог предположить, что Дэну Риккьярдо из-за расхлябанности механиков «Мерседеса» вернется должок за абсолютно глупые действия «Ред Булл» на «Гран-при Монако"-2016? Тогда австралиец упустил чистую победу из-за неверно выбранной командой тактики пит-стопов. Но в Баку-2017 он, оказавшись в один из моментов гонки 17-м, сумел победить. Риккьярдо и сам этого не ожидал и признался, что именно в ту секунду готов был поставить все свои сбережения на то, что не сумеет финишировать в первой тройке.

Но Риккьярдо избежал многочисленных гоночных инцидентов, которыми изобиловала бакинская гонка, а в итоге финишировал первым, стартовав с десятого места. Остался в стороне от столкновений и 18-летний канадец Лэнс Стролл, которого перед началом сезона не критиковал только ленивый. Юный пилот «Уильямса» на прошлой гонке в Канаде набрал первые в карьере два очка, а в Баку впервые поднялся на подиум! Он стал третьим, и лишь невероятно длинная прямая лишила Стролла второй позиции.

Риккьярдо и Стролл на подиуме отметили свои успехи глотками шампанского из австралийского ботинка. Просто герои.

ДВА ЛИДЕРА-ЗАДИРЫ

На 19-м круге «Гран-при Азербайджана» случился эпизод, о котором будут говорить очень долго. Этот эпизод затмил все остальное, так как участвовали в нем два лидера чемпионата мира. К тому моменту на трассе во второй раз появился пейс-кар. Перед рестартом лидировавший Хэмилтон в одном из поворотов притормозил, отпуская машину безопасности, а Феттель «поцеловал» соперника.

Немецкий пилот не смог сдержать эмоций, слева поравнялся с британцем и резко повернул руль вправо. «Феррари» толкнула «Мерседес» в сторону бетонного отбойника, но Хэмилтон удержал машину. Естественно, оба пилота обменялись жестами и жесткими тирадами (со своими командами) по радио. Если бы это было незабвенное «щьорт побьери», пошло бы в эфир без цензуры. Но в основном раздавалось пиканье. Два гонщика, которые на двоих завоевали семь чемпионских титулов, устроили на трассе «Формулы-1» разборки в духе программы «Дорожные войны». Как шутили пользователи в соцсетях, поступили как типичные бакинские таксисты.

Судьи после длительного разбора эпизода наказали Феттеля 10-секундным «стоп’н'гоу», на что Себастьян отреагировал очень резко, так что в боксах «Феррари» даже приказали своему пилоту не спорить и отбыть наказание. Будь на месте немца венесуэлец Пастор Мальдонадо, того бы вообще могли дисквалифицировать немедленно. Оба в итоге до первой тройки не добрались, хотя были близки. Феттелю помешал штраф, а Хэмилтону — рассеянность механиков «Мерседеса», которые после рестарта прерванной красными флагами (из-за большого количества обломков) гонки не зафиксировали подголовник. Руководитель команды Тото Вольфф в ярости едва не разнес стол кулаком. Кому-то точно не избежать санкций за такое разгильдяйство, ведь Хэмилтон вынужден был заехать в боксы и не просто потерял лидерство, но откатился вообще на восьмое место.

ДВЕ ПАРЫ НЕПРИМИРИМЫХ НАПАРНИКОВ

После «Гран-при Канады» обострились отношения между напарниками в «Торо Россо» и «Форс Индии». Карлос Сайнс обвинял Даниила Квята в нечестной борьбе во время квалификации, а Себастьян Окон жаловался на Серхио Переса, который не дал ему возможности побороться за подиум, отказавшись выполнять приказ из боксов.

После «Гран-при Азербайджана» отношения обострятся еще больше. Квят на первом круге промахнулся мимо поворота и опасно вернулся на трассу перед Сайнсом. Испанец резко дернул рулем, пытаясь избежать столкновения, и ему это удалось. Но машину Карлоса развернуло, и он оказался последним. Сайнс охарактеризовал Квята словом «сумасшедший» и похоже, что на этот раз имел все основания. Но в итоге Карлос добрался до финиша восьмым, а Даниил сошел.

Случилось это на 12-м круге из-за отказа электроники на «Торо Россо». Россиянин остановил машину на трассе вне траектории, но именно его сход стал причиной первого выезда пейс-кара, за которым последовал и второй, и третий, и в итоге красные флаги. Квяту не везет в нынешнем сезоне, но это должно когда-то закончиться. Ведь не повезло и Максу Ферстаппену, завершившему борьбу из-за отказа двигателя. Для самого молодого в истории победителя гонки в «Формулы-1» это был шестой сход в сезоне.

А Окон и Перес столкнулись между собой на том же круге, когда произошел инцидент между Феттелем и Хэмилтоном. Обе «Форс Индии» пострадали, но мексиканец сошел за десять кругов до финиша, не имея ни малейшего шанса на финиш в очковой зоне, а француз стал шестым.

ДВА АУТСАЙДЕРА-«ЗАЧЕТНИКА» И ДВА РАЗНЫХ ФИННА

Героями гонки можно считать и двух пилотов из команд-аутсайдеров. Фернандо Алонсо, наконец, привел свой «Макларен» на финиш и сразу в очковой зоне. Пусть это всего лишь девятое место, но испанец прервал неудачную серию. Двукратный чемпион мира был близок к этому в Канаде, но тогда за два круга до финиша механические проблемы лишили его зачетных очков. А немец Паскаль Верляйн принес «Зауберу» уже пятое очко в нынешнем сезоне в прямой борьбе с напарником Маркусом Эрикссоном.

Героем стал и Вальттери Боттас, во втором повороте задевший стену и влетевший в соотечественника Кими Райкконена.

«Мерседес» с проколотым колесом и поврежденным передним антикрылом побывал в боксах и появился на трассе с отставанием на круг, а «Феррари» осталась на трассе. Но появление машины безопасности позволило Боттасу вернуться в один круг со всеми, а далее более молодой финн прошил весь пелотон и за метр до пересечения финишной черты отобрал у Стролла второе место. А Кими вновь не повезло — из-за механических проблем он вынужден был сойти за четыре круга до окончания гонки.

Через две недели чемпионат продолжится на «Гран-при Австрии».