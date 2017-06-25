Даниил Квят: На «Гран-при Азербайджана» очки раздавались бесплатно

Россиянин подчеркнул, что мог претендовать на высокое место по итогам «Гран-при Азербайджана».

— Я не знаю, что именно произошло, — цитирует Motosport Квята. — Машина просто выключилась. Все сразу. Она выключилась, у меня пропала связь с командой, радио не работало, все остальное тоже не работало. Безо всякого предупреждения. Просто очередная техническая проблема. Никаких сообщений до этого не было. Мы пытались опередить Магнуссена, выстраивали тактику обгона, и ничего не предвещало в телеметрии никаких проблем.

Это был один из лучших уик-эндов в году. Идеальная пятница, идеальная суббота. Над стартом нам надо еще поработать, но в любом случае мы были в общей группе после этого, и потом… Все закончилось.

В этой гонке очки раздавали бесплатно всем, кто добрался до финиша. Я смотрел гонку с тяжелым сердцем, если честно. Каждый раз, когда что-то подобное происходит, либо моя машина останавливается, либо мне дают три штрафа подряд или что-то такое. Похоже, что до настоящего момента только так и происходит. Но мы продолжаем бороться, я буду продолжать делать свою работу. Жаль, что так случилось. Надеюсь, что команда разберется с моими проблемами, и надежность моей машины улучшится.

Я немного обеспокоен по этому поводу, что все эти проблемы не позволяют мне показать весь свой потенциал. Я не хотел бы, чтобы так продолжалось впредь. Я попрошу команду все расследовать, потому что я не слишком доволен тем, как все складывается. Я делаю все, что могу, но… Это разочаровывает.

Я смотрел гонку, и мне очень хотелось быть в ней. Потому что когда все это происходило, я был такой: «А-а-а-х, вот еще одна бесплатная позиция, еще одна, теперь еще — мы бы уже могли быть третьими» и так далее. А я просто сижу и смотрю гонку со стороны. Это очень досадно. Похоже, что с тех пор, как я вернулся в «Торо Россо», так происходит всегда. Я хочу изменить это как можно скорее. Теперь мы говорим все эти «если» да «когда бы»… Можно посмотреть, где финишировал Магнуссен — я боролся с ним. Делайте выводы сами.