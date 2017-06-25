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25 июня 2017, 19:57 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Если Феттель мужчина, мы разберёмся лицом к лицу без машин

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон осудил поведение Себастьяна Феттеля на Гран-при Азербайджана и предложил ему решить проблемы вне трассы.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон осудил поведение Себастьяна <span class=error>Феттеля</span> на <nobr>Гран-при </nobr>Азербайджана и предложил ему решить проблемы вне трассы. Увеличить
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«Феттель буквально поравнялся со мной и ударил. Это определённо создаёт прецедент в Формуле-1, а также подаёт пример всем детям, которые смотрят на нас и ведут себя так же. И сегодня они видели, как ведёт себя четырёхкратный чемпион. Надеюсь, в младшие категории это не проникнет.

Я не проверял его тормоза. Я контролировал темп. Как и на всех рестартах, я замедлился в том же месте. А он скользил и въехал в меня. Для меня это не было проблемой.

Ехать рядом и преднамеренно ударить другую машину, всё равно став четвёртым на финише — бесчестье. Он опозорил себя сегодня. Если он хочет доказать, что он мужчина, то мы должны разобраться лицом к лицу за пределами машин, — приводит слова Хэмилтона Motorsport.
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