Хэмилтон: Если Феттель мужчина, мы разберёмся лицом к лицу без машин

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Феттель буквально поравнялся со мной и ударил. Это определённо создаёт прецедент в Формуле-1, а также подаёт пример всем детям, которые смотрят на нас и ведут себя так же. И сегодня они видели, как ведёт себя четырёхкратный чемпион. Надеюсь, в младшие категории это не проникнет.

Я не проверял его тормоза. Я контролировал темп. Как и на всех рестартах, я замедлился в том же месте. А он скользил и въехал в меня. Для меня это не было проблемой.

Ехать рядом и преднамеренно ударить другую машину, всё равно став четвёртым на финише — бесчестье. Он опозорил себя сегодня. Если он хочет доказать, что он мужчина, то мы должны разобраться лицом к лицу за пределами машин, — приводит слова Хэмилтона Motorsport.