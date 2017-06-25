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25 июня 2017, 19:10 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Феттель про инцидент с Хэмилтоном: Ничего не случилось, разве нет?

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель отказался признавать, что умышленно въехал в болид Льюиса Хэмилтона на Гран-при Азербайджана.

Пилот <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> отказался признавать что умышленно въехал в болид <span class=error>Льюиса</span> Хэмилтона на <nobr>Гран-при </nobr>Азербайджана. Увеличить
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Под сейфти-каром Хэмилтон резко затормозил, из-за чего Феттель ударил его сзади. После этого немец поравнялся с соперником и ударил его носовой частью болида в бок, за что был наказан стюардами.

«Ничего не случилось, разве нет? Он устроил мне тест на торможение, что вы об этом думаете? Уверен, что он сделал это не специально, но это был неправильный манёвр. Если проблемы возникли у меня, то у шедших позади их было ещё больше.

Я получил повреждение, он рисковал им. Пару лет назад он сделал то же самое на рестарте в Китае. Это неправильно. После инцидента мы были бок о бок, и я поднял руку, чтобы показать ему своё недовольство, — приводит слова Феттеля Sky Sports.
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