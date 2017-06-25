Хэмилтон: меня не волнует инцидент с Феттелем
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон недоволен малым наказанием Себастьяна Феттеля.
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Немец ударил болид Хэмилтона на
«Я в порядке, просто жду возвращения домой.
Меня не волнует инцидент с Феттелем. Он забыт и покрыт пылью, мы двинулись дальше. Я думаю, пилоты так себя не ведут. Это опасное вождение, и давать за это штраф в 10 секунд… Больше мне ничего не нужно говорить, — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
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