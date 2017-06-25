Боевик по-бакински: неожиданный триумф Риккардо на Гран-при Азербайджана

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Гран-при Азербайджана в этом году получился одним из самых интригующих и необычных в сезоне: проблемы с прогревом шин, четыре машины топ-команд на двух первых рядах и регулярные рестарты превратили заезд в настоящий боевик.

«Что-то должно произойти, — напутствовал перед гонкой Даниэль Риккардо. — Вы видели сколько инцидентов было в тренировках, а в гонке давление выше. Я не верю, что в этот раз гонка пройдёт без аварий». Риккардо словно в воду глядел.

Старт: Льюис впереди, Феттель отыгрывается

Льюис Хэмилтон блестяще среагировал на сигналы светофора, заранее ушёл внутрь и уверенно прошёл лидером первый поворот. Позади неплохо стартовал Себастьян Феттель, но немец в повороте уткнулся в собственного напарника и откатился обратно на четвёртое место. Кими Райкконен, в свою очередь, вцепился в Валттери Боттаса и смог опередить соотечественника. Однако Боттас, пытаясь контратаковать, слишком агрессивно прошёл поребрик, потерял контроль над машиной и влетел в «Феррари». Кими потерял три позиции и поехал дальше, а Валттери свернул на пит-лейн за новым носовым обтекателем. Это стоило Боттасу целого круга.

В глубине пелотона проблем не избежали гонщики «Торо Россо». Даниил Квят слишком широко вылетел в одном из поворотов и возвращался на трассу параллельно Карлосу Сайнсу. Испанец, избегая столкновения с россиянином, резко ушёл в право, но болид занесло и развернуло поперёк трассы. Пока Сайнс возвращался на траекторию, мимо пронесся весь пелотон.

Впереди же солировал Льюис Хэмилтон. Британец в течение пары кругов оторвался от Себастьяна Феттеля на две с небольшим секунды, а сам немец «вёз» полторы Серхио Пересу. «Чеко» прессинговал Макс Ферстаппен, и лишь позади этой пары — на пятой позиции — расположился Кими Райкконен.

Первый сэйфти-кара в Баку

Для Джолиона Палмера, с самого начала сезона находящегося под огнём критики, Гран-при Азербайджана с самого начала пошёл наперекосяк: авария в пятницу, возгорание машины в субботу утром и пропущенная в результате этого квалификация отбросили британца на последнее место стартовой решётки.

По ходу дистанции Палмер отыграл несколько позиций и (в основном за счёт проблем и пит-стопов соперников) вышел на 15-е место, но на седьмом круге его «Рено» вновь испустила дух, гонщик направился на пит-лейн, а команда попросила его выключить двигатель. Ещё один трудный уик-энд Джолиона позади. Вскоре неприятности настигли Даниила Квята. Россиянин держался неподалёку от очковой зоны, но «Торо Россо» внезапно остановилась в двенадцатом повороте. Как позже рассказала команда, откючилась электроника.

В этот момент всё внимание Баку было приковано к борьбе Серхио Переса и Макса Ферстаппена за третье место. Голландец отчаянно атаковал и даже смог ненадолго выйти вперёд, но «Чеко» и его мощный двигатель позволяли «Форс Индия» удерживать преимущество. И в самый разгар этой дуэли «Ред Булл» Макса Ферстаппена потерял мощность. Макс потерял около десяти секунд, но смог продолжить движение. Правда, откатившись уже на седьмую позицию.

Наконец к тринадцатому кругу судьи выпустили автомобиль безопасности: «Торо Россо» Квята так и стояла неприкаянной прямо на трассе. Буквально все пилоты один за другим отправились на пит-лейн для первой смены резины. Хэмилтон, Феттель и Перес сохранили позиции в первой тройке, Райкконен, несмотря на заминку механиков, остался четвёртым, а позади них — на пятом и шестом местах — шли Масса и Окон. Лэнс Стролл держался на седьмой позиции, опережая Хюлькенберга, Магнуссена и Риккардо. Ферстаппен заехал в боксы вместе с остальными, но выехать уже не смог. Инженеры пытались оживить силовую установку, но мотор умер безвозвратно.

Парад автомобиля безопасности

Сэйфти-кар покинул трассу на 16-м круге, и совсем скоро ему предстояло выехать вновь. Льюис Хэмилтон заранее взял высокий темп и уверенно сохранил первое место, а Себастьян Феттель едва не пропустил атаку Серхио Переса и попал под прессинг со стороны мексиканца. На четвёртое место вырвался Фелипе Масса, он смелым манёвром уже на прямой прошёл Кими Райкконена. Сам финн немного замешкался и вместе с бразильцем пропустил Эстебана Окона, откатившись на шестое место.

В глубине пелотона произошла серия контактов, и на прямой валялись обломки машин, поэтому судьи решили вновь выпустить автомобиль безопасности. Температура резины и тормозов опять начала падать, а гонщики приготовились ко второму штурму. Страсти начали разгораться задолго до зелёных флагов: Хэмилтон сильно замедлился, и Феттель не успел среагировать и уткнулся носовым обтекателем в его «Мерседес». Немец в ответ возмущённо пнул колёсами машину соперника. «Феттель только что буквально проехал сбоку меня и ударил. Что это было?», — удивлённо спросил о странных действиях гонщика «Феррари» Льюис.

На рестарте Хэмилтон снова был безупречен и оторвался от всего пелотона, а вот у Феттеля явно возникли проблемы — немец попал под атаки Массы и Переса и едва унёс от них свою «Феррари». В эту борьбу попытался вмешаться и Эстебан Окон, но француз не рассчитал скорость и налетел на машину напарника — обе «Форс Индия» потеряли существенную часть оперения и побитые поехали в боксы. Первоначально гонка сулила команде подиум и двойной финиш в первой пятёрке, но горячность гонщиков положила конец всем надеждам на высокий результат.

Чуть дальше сложил оружие Кими Райкконен. В трафике финн пробил шину и на трёх колёсах дополз до боксов, где механики развернули болид и припарковали его в боксах. «Мы посмотрим, что с машиной и решим, продолжать ли», — сказал по радио инженер. «Заднее крыло нужно менять — стойка сломана», — ответил Кими.

На трассе уже в третий раз господствовал автомобиль безопасности, шёл 22-й круг гонки. Хэмилтон и Феттель удержались во главе пелотона, Масса и Стролл расположились на третьем и четвёртом местах, а Риккардо прорвался на пятую позицию. Позади австралийца места заняли Хюлькенберг и Магнуссен, а чуть поодаль — Сайнс и Алонсо. Именно испанец первым предложил остановить заезд красными флагами из-за обломков, и уже на следующем круге автомобиль безопасности и оставшиеся в гонке 15 болидов свернули на пит-лейн. За время красных флагов «Феррари» и «Форс Индия» смогли «оживить» машины Райкконена и Переса, и к очередному рестарту были готовы 17 пилотов.

С третьей попытки

В третий раз гонка возобновилась на 24-м круге. Льюис размашисто прогрел шины и пулей выстрелил вперёд. Феттель на этот раз оказался гораздо ближе к лидеру, а «Уильямсы» в борьбе между собой упустили выпад Даниэля Риккардо — из первого поворота австралиец вышел на третьей позиции.

На холодных шинах Хэмилтон поехал в высочайшем темпе и с ходу «повёз» Феттелю по семь десятых секунды с круга. Риккардо и Стролл за «Феррари» не поспевали, но держались в паре секунд от лидеров, а вот Масса потерял темп и провалился назад — на машине бразильца треснуло переднее антикрыло. Кругом спустя мимо поворота проехал Нико Хюлькенберг — со свёрнутой в сторону передней подвеской его «Рено» проследовала в зону вылета в восьмом повороте. После схода ещё двух пилотов из первой десятки Кевин Магнуссен поднялся уже на пятое место, а Фернандо Алонсо расположился шестым.

В стане лидеров ситуация стабилизировалась, но лишь для того, чтобы на 31-м круге посреди ясного неба прогремел гром. «Мерседес» неожиданно позвал Льюиса Хэмилтона в боксы за новым подголовником — предыдущий отсоединился и опасно болтался на болиде. А Себастьяну Феттелю судьи выписали 10-секундный «стоп-н-гоу» за его толчок в режиме сэйфти-кара. Хэмилтон свернул на пит-лейн сразу же. Феттель, немного попререкавшись с командой, поехал отбывать штраф на 33-м круге, после того как «Феррари» напомнила о более суровых санкциях за игнорирование предписаний маршалов.

В результате этих событий в лидерах гонки оказался «Ред Булл» Даниэля Риккардо. Лэнс Стролл в своём дебютном Гран-при в Баку вышел на второе место, а тройку потенциальных призёров замкнул Кевин Магнуссен. Далее расположились Эстебан Окон и Фернандо Алонсо, и лишь за ними — шестым — шёл Валттери Боттас. Себастьян Феттель после штрафа вернулся на трассу седьмым, в паре секунд впереди Льюиса Хэмилтона. До финиша гонки оставалось 17 кругов. «Десять секунд за подобные выходки — это слишком мало. И ты это знаешь, Чарли», — обратился к директору гонки по тим-радио Льюис.

Спурт двух чемпионов

Прорыв двух чемпионов начался на 36-м круге: «Феррари» и «Мерседес» стремительно догнали «Макларен» Фернандо Алонсо и один за другим спокойно прошли беспомощного испанца. Следующим перед Льюисом и Себом в паре секунд впереди шёл Валттери Боттас, это значило, что у «Феррари» не было возможности воспользоваться DRS, в то время как Хэмилтон открывал заднее антикрыло едва ли не на каждой прямой. Тем временем, Окон и Боттас прошли Магнуссена, и у Себа на некоторое время появился шанс зацепиться за «зону DRS» позади «Хааса». Впрочем, сопротивление Кевина длилось недолго, и Магнуссен в одночасье соскользнул с третьей позиции на седьмую.

Третье место перешло к Окону, но за одиннадцать кругов Эстебан ничего не смог противопоставить «Мерседесу» Валттери Боттаса, и в погоню за Риккардо со Строллом и подиумом бросился именно финн. Злоключения Окона не закончились: сзади накатывали два лидера чемпионата. Сначала Феттель прошёл француза внутри первого поворота, а кругом позже Хэмилтон опередил «Форс Индия» по внешней траекории. Так Себ и Льюис вышли уже на четвёртое и пятое места — и выше подняться им уже будет не суждено.

«Ред Булл» снова на вершине

Впереди гонку уверенно контролировал Даниэль Риккардо. После неудачной квалификации австралиец стартовал только десятым, уже на старте поехал в боксы и лишь за счёт автомобилей безопасности удержался в группе лидеров. Однако сам гонщик не допустил ни одной ошибки, не повредил автомобиль и на последних кругах мог даже не атаковать на пределе — его отрыв составил комфортные пять секунд.

На второе место на последнем круге вырвался Валттери Боттас, который долго преследовал Лэнса Стролла. Финн вырвался вперёд буквально на последних метрах дистанции. Удержать второе место Стролл не смог, но его третье место тоже стало настоящей сенсацией. Это первый подиум канадского гонщика со времён Жака Вильнёва и его третьего места в Хоккенхайме-2001.

Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон закончили гонку лишь четвёртым и пятым — впервые в этом году ни один из них не присутствовал на церемонии награждения. Вслед за чемпионами мира клетчатый флаг встретил Эстебан Окон — это уже третий финиш француза в топ-6 в четырёх последних гонках. Кевин Магнуссен набрал шесть очков за седьмое место, четыре балла завоевал Карлос Сайнс, а девятое место Фернандо Алонсо принесло первые два очка «Макларена» в худшем, по словам Мансура Ойеха, сезоне. Замкнул десятку сильнейших Паскаль Верляйн, который на последних кругах едва не столкнулся с собственным напарником — Маркус Эрикссон закончил гонку 11-м.

В общем зачёте отрыв Себастьяна Феттеля от Льюиса Хэмилтона вырос ещё на пару очков и теперь составляет 14 баллов. На третьей позиции по-прежнему идёт Валттери Боттас, а на четвёртую строчку поднялся Даниэль Риккардо. Кими Райкконен теперь замыкает топ-5. Лэнс Стролл за счёт своего подиума отыграл сразу четыре позиции и теперь располагается на двенадцатой строчке. На счету Даниила Квята четыре очка, он занимает 16-е место.

В Кубке конструкторов «Мерседес» отыграл у «Феррари» 16 баллов и теперь выигрывает 24 очка. «Ред Булл» и «Форс Индия» идут на третьем и четвёртом местах, но уже сильно отстают от лидеров. «Уильямс» опередил «Торо Россо» и вышел на пятую строчку.