Феттель увеличил отрыв от Хэмилтона в зачёте Формулы-1, Квят — 16-й
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель упрочил своё лидерство в зачёте Формулы-1 после
Гран-при Азербайджана.
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Видимо, что-то случилось...
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Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» уступает ему 14 очков. Третьим идёт напарник Хэмилтона Валттери Боттас.
Россиянин Даниил Квят занимает 16 место.
Формула-1. Личный зачёт
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 153 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 139
3. Валттери Боттас («Мерседес») — 111
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 92
5. Кими Райкконен («Феррари») — 73
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 45
7. Серхио Перес («Форс Индия») — 44
8. Эстебан Окон («Форс Индия») — 35
9. Карлос
10. Фелипе Масса («Уильямс») — 20
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 18
12. Лэнс Стролл («Уильямс») — 17
13. Кевин Магнуссен («Хаас») — 11
14. Ромен Грожан («Хаас») — 10
15. Паскаль Верляйн («Заубер») — 5
16. Даниил Квят («Торо Россо») — 4
17. Фернандо Алонсо («Макларен») — 2.
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