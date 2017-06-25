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25 июня 2017, 18:56 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Феттель увеличил отрыв от Хэмилтона в зачёте Формулы-1, Квят — 16-й

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель упрочил своё лидерство в зачёте Формулы-1 после Гран-при Азербайджана.

Пилот <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> упрочил своё лидерство в зачёте Формулы-1 после <nobr>Гран-при </nobr>Азербайджана. Увеличить
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Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» уступает ему 14 очков. Третьим идёт напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Россиянин Даниил Квят занимает 16 место.

Формула-1. Личный зачёт

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 153 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 139
3. Валттери Боттас («Мерседес») — 111
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 92
5. Кими Райкконен («Феррари») — 73
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 45
7. Серхио Перес («Форс Индия») — 44
8. Эстебан Окон («Форс Индия») — 35
9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — 29
10. Фелипе Масса («Уильямс») — 20
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 18
12. Лэнс Стролл («Уильямс») — 17
13. Кевин Магнуссен («Хаас») — 11
14. Ромен Грожан («Хаас») — 10
15. Паскаль Верляйн («Заубер») — 5
16. Даниил Квят («Торо Россо») — 4
17. Фернандо Алонсо («Макларен») — 2.
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