Гонщик «Формулы-1» Риккьярдо выиграл Гран-при Азербайджана
МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Австралийский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Ред Булл» Даниэль Риккьярдо стал победителем гонки Гран- при Азербайджана.
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Второе место финн Валттери Боттас («Мерседес»), который после первого круга шел последним. Третьим стал канадец Лэнс Стролл («Уильямс»). Для 18-летнего Стролла этот подиум стал первым в карьере, канадец проводит первый сезон в «королевских гонках». До этапа в Азербайджане лучшим финишем канадца было девятое место на домашнем
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До финиша не добрались финн Кими Райкконен («Феррари»), мексиканец Серхио Перес («Форс Индия»), голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»), британец Джолион Палмер («Рено»), немец Нико Хюлькенберг («Рено») и бразилец Фелипе Маса («Уильямс»).
Следующий этап пройдет в Австрии с 7 по 9 июля.
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