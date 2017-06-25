«Макларен» готов пригласить Сайнса на место Алонсо
Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье отметил, что команда может пригласить гонщика «Торо Россо» Карлоса Сайнса в следующем году. Ранее появились слухи, что Сайнс может заменить Фернандо Алонсо, если тот решит уйти.
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— Мне Сайнс нравится, — цитирует AS Булье. — Каждый вариант рассматривается. Но мы должны также принимать во внимание контракты. Но я хочу отметить, что Карлос — подходящий нам вариант. Мы знаем, чего мы хотим. В первую очередь нам нужно, чтобы Алонсо остался с нами.
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