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25 июня 2017, 15:36 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

«Макларен» готов пригласить Сайнса на место Алонсо

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье отметил, что команда может пригласить гонщика «Торо Россо» Карлоса Сайнса в следующем году. Ранее появились слухи, что Сайнс может заменить Фернандо Алонсо, если тот решит уйти.

Гоночный директор <span class=error>Макларена</span> <span class=error>Эрик</span> <span class=error>Булье</span> отметил что команда может пригласить гонщика <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> <span class=error>Карлоса</span> <span class=error>Сайнса</span> в следующем году. Увеличить
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— Мне Сайнс нравится, — цитирует AS Булье. — Каждый вариант рассматривается. Но мы должны также принимать во внимание контракты. Но я хочу отметить, что Карлос — подходящий нам вариант. Мы знаем, чего мы хотим. В первую очередь нам нужно, чтобы Алонсо остался с нами.
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