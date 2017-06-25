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«Мне не на что жаловаться. Обычно немцы всегда найдут к чему придраться, даже если они на каникулах в Италии и проводят время за фантастическим ужином. Но я в этом смысле не совсем немец. Я счастлив в «Феррари», тут не о чем говорить.

Думаю, что никаких сюрпризов не будет, но пока никакой спешки. Конечно, приятно когда ощущаешь доверие главы команды, но сейчас перед нами стоят повседневные задачи и именно это мы ставим в приоритет, — приводит слова Феттеля La Gazzetta dello Sport.