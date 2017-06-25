Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30183454/
25 июня 2017, 13:06 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Менеджер Алонсо в Баку провёл встречу с представителями «Мерседеса» и «Рено»

Флавио Бриаторе, ведающий делами пилота «Макларена» Фернандо Алонсо провёл встречу с главой «Мерседеса» Тото Вольфом и неисполнительным председателем совета директоров команды Ники Лаудой, а также с главой «Рено» Сирилем Абитебулем, сообщает Daily Mail.

<span class=error>Флавио</span> <span class=error>Бриаторе</span> ведающий делами пилота <span class=error>Макларена</span> <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> провёл встречу с главой Мерседеса <span class=error>Тото</span> <span class=error>Вольфом</span> и <span class=error>неисполнительным</span> председателем совета директоров команды Ники <span class=error>Лаудой</span> а также с главой Рено <span class=error>Сирилем</span> Абитебулем сообщает Daily <span class=error>Mail</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Фото совместного ужина Бриаторе с Вольфом и Лаудой были размещены на официальной странице итальянца в «Твиттере», очевидно, что на переговорах обсуждалось и будущее Алонсо. Не стал этого отрицать и Тото Вольф, заявивший, что подобные встречи подразумевают такие темы.

«Если вы ужинаете с Бриаторе, очевидно, что речь будет идти об Алонсо. Но мы довольны нашим составом пилотов. Мы не говорили об этом много, так что мы не обсуждали исключительно тему перехода Алонсо в “Мерседес”. На данный момент нет никаких предпосылок того, что мы не будем продлевать контракт с Боттасом. Но мы хотим дать себе время, чтобы посмотреть, как всё сложится», — завершил Вольф.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?