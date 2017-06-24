Боттас: Я разочарован, я двигался к победе
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, занявший на квалификации
Гран-при Азербайджана Формулы-1 второе место, заявил, что недоволен результатом, так как рассчитывал выиграть поул.
«Я разочарован, ведь я двигался к победе. Мой круг не был идеальным, потому что я испытывал проблемы с температурой. Что касается Хэмилтона, то он выдал отличный круг», — приводит слова Боттаса Sky Sports.
Отметим, на квалификации финн уступил партнёру по команде — Льюису Хэмилтону — 0,434 секунды, а британец установил новый рекорд уличной трассы в Баку.
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