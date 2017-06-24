Боттас: Я разочарован, я двигался к победе

«Я разочарован, ведь я двигался к победе. Мой круг не был идеальным, потому что я испытывал проблемы с температурой. Что касается Хэмилтона, то он выдал отличный круг», — приводит слова Боттаса Sky Sports.

Отметим, на квалификации финн уступил партнёру по команде — Льюису Хэмилтону — 0,434 секунды, а британец установил новый рекорд уличной трассы в Баку.