Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30179332/
24 июня 2017, 17:52 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Боттас: Я разочарован, я двигался к победе

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, занявший на квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1 второе место, заявил, что недоволен результатом, так как рассчитывал выиграть поул.

«Я разочарован, ведь я двигался к победе. Мой круг не был идеальным, потому что я испытывал проблемы с температурой. Что касается Хэмилтона, то он выдал отличный круг», — приводит слова Боттаса Sky Sports.

Отметим, на квалификации финн уступил партнёру по команде — Льюису Хэмилтону — 0,434 секунды, а британец установил новый рекорд уличной трассы в Баку.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?