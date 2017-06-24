Феттель: Максимум, на который я сегодня мог рассчитывать, — третье место
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, занявший четвёртое место на квалификации
Гран-при Азербайджана, дал понять, что рассчитывать на поул ему сегодня было сложно.
«Результат получился нормальный, но я не вполне доволен. Сегодняшнее утро нам ничем не помогло, но я не ищу оправданий, потому что мы прошли достаточное количество кругов. В конце я ехал сам, и у меня не было никаких препятствий в последнем секторе. Я не сторонник
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