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https://sport.mail.ru/news/formula1/30179330/
24 июня 2017, 17:51 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Феттель: Максимум, на который я сегодня мог рассчитывать, — третье место

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, занявший четвёртое место на квалификации Гран-при Азербайджана, дал понять, что рассчитывать на поул ему сегодня было сложно.

«Результат получился нормальный, но я не вполне доволен. Сегодняшнее утро нам ничем не помогло, но я не ищу оправданий, потому что мы прошли достаточное количество кругов. В конце я ехал сам, и у меня не было никаких препятствий в последнем секторе. Я не сторонник каких-то оправданий. Пожалуй, сегодня я мог выступить немного лучше. Но максимум, на который я сегодня мог рассчитывать, — это третье место», — приводит слова немца Sky Sports.
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