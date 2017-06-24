«Результат получился нормальный, но я не вполне доволен. Сегодняшнее утро нам ничем не помогло, но я не ищу оправданий, потому что мы прошли достаточное количество кругов. В конце я ехал сам, и у меня не было никаких препятствий в последнем секторе. Я не сторонник каких-то оправданий. Пожалуй, сегодня я мог выступить немного лучше. Но максимум, на который я сегодня мог рассчитывать, — это третье место», — приводит слова немца Sky Sports.