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Главным соперником британца стал его напарник Валттери Боттас, показавший второе время. Таким образом, «Мерседесы» оккупировали весь первый ряд стартовой решётки. Третье время показал Кими Райкконен, а четвёртую позицию занял лидер чемпионата Себастьян Феттель. Пятёрку сильнейших замкнул представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Серхио Перес и Эстебан Окон из «Форс Индия» расположились на шестой и седьмой позициях, а позади них квалифицировался «Уильямс» в полном составе, причём Лэнс Стролл впервые в сезоне переиграл Фелипе Массу.

Финальный сегмент квалификации был прерван красными флагами из-за вылета Даниэля Риккардо. Австралиец не удержал автомобиль в скоростном повороте и ударился задним колесом об отбойник. Из-за повреждений «Ред Булл» остановился на трассе и не смог продолжить движение. Риккардо квалифицирован десятым.

Даниил Квят, как и его партнёр по «Торо Россо» Карлос Сайнс, пробиться в десятку сильнейших не смог. Россиянин занял 11-е место, а испанец показал 12-е время. Вместе с ними из второго сегмента не вышли Кевин Магнуссен из «Хааса», лидер «Рено» Нико Хюлькенберг и Паскаль Верляйн, выступающий за «Заубер».

«Макларен» впервые в сезоне в полном составе выбыл из квалификации уже в первом сегменте: Фернандо Алонсо после улучшения от Кевина Магнуссена на последних секундах откатился на 16-е место, а Стоффель Вандорн показал лишь 19-й результат. Между ними расположились Ромен Грожан на втором «Хаасе» и пилот «Заубера» Маркус Эрикссон.

В квалификации приняли участие только 19 пилотов, поскольку в «Рено» не успели починить машину Джолиона Палмера. Автомобиль загорелся из-за утечки масла во время утренней тренировки и слишком поздно прибыл в боксы команды.

Сразу три гонщика по итогам квалификации получат штрафные позиции на стартовой решётке. Сайнс за аварию на старте Гран-при Канады уступит три места, а Алонсо и Вандорн лишатся 40 и 35 позиций соответственно за перерасход компонентов двигателя. Гонка стартует в воскресенье в 16:00 по московскому времени.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация.

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:40,593

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,434

3. Кими Райкконен («Феррари») +1,100

4. Себастьян Феттель («Феррари») +1,248

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,286

6. Серхио Перес («Форс Индия») +1,518

7. Эстебан Окон («Форс Индия») +1,593

8. Лэнс Стролл («Уильямс») +2,160

9. Фелипе Масса («Уильямс») +2,205

10. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +2,821.

Выбыли во втором сегменте:

11. Даниил Квят («Торо Россо»)

12. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Нико Хюлькенберг («Рено»)

15. Паскаль Верляйн («Заубер»).

Выбыли в первом сегменте:

16. Фернандо Алонсо («Макларен»)

17. Ромен Грожан («Хаас»)

18. Маркус Эрикссон («Заубер»)

19. Стоффель Вандорн («Макларен»)

Джолион Палмер («Рено») — не принимал участия.