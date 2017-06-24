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24 июня 2017, 17:25 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон выиграл квалификацию Формулы-1 в Баку, Феттель — четвёртый, Квят — 11-й

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана и установил новый рекорд уличной трассы в Баку — 1:40.593.

<span class=error>Льюис</span> Хэмилтон выиграл квалификацию <nobr>Гран-при </nobr>Азербайджана и установил новый рекорд уличной трассы в Баку — 1:40.593. Увеличить
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Главным соперником британца стал его напарник Валттери Боттас, показавший второе время. Таким образом, «Мерседесы» оккупировали весь первый ряд стартовой решётки. Третье время показал Кими Райкконен, а четвёртую позицию занял лидер чемпионата Себастьян Феттель. Пятёрку сильнейших замкнул представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Серхио Перес и Эстебан Окон из «Форс Индия» расположились на шестой и седьмой позициях, а позади них квалифицировался «Уильямс» в полном составе, причём Лэнс Стролл впервые в сезоне переиграл Фелипе Массу.

Финальный сегмент квалификации был прерван красными флагами из-за вылета Даниэля Риккардо. Австралиец не удержал автомобиль в скоростном повороте и ударился задним колесом об отбойник. Из-за повреждений «Ред Булл» остановился на трассе и не смог продолжить движение. Риккардо квалифицирован десятым.

Даниил Квят, как и его партнёр по «Торо Россо» Карлос Сайнс, пробиться в десятку сильнейших не смог. Россиянин занял 11-е место, а испанец показал 12-е время. Вместе с ними из второго сегмента не вышли Кевин Магнуссен из «Хааса», лидер «Рено» Нико Хюлькенберг и Паскаль Верляйн, выступающий за «Заубер».

«Макларен» впервые в сезоне в полном составе выбыл из квалификации уже в первом сегменте: Фернандо Алонсо после улучшения от Кевина Магнуссена на последних секундах откатился на 16-е место, а Стоффель Вандорн показал лишь 19-й результат. Между ними расположились Ромен Грожан на втором «Хаасе» и пилот «Заубера» Маркус Эрикссон.

В квалификации приняли участие только 19 пилотов, поскольку в «Рено» не успели починить машину Джолиона Палмера. Автомобиль загорелся из-за утечки масла во время утренней тренировки и слишком поздно прибыл в боксы команды.
Сразу три гонщика по итогам квалификации получат штрафные позиции на стартовой решётке. Сайнс за аварию на старте Гран-при Канады уступит три места, а Алонсо и Вандорн лишатся 40 и 35 позиций соответственно за перерасход компонентов двигателя. Гонка стартует в воскресенье в 16:00 по московскому времени.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация.

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:40,593
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,434
3. Кими Райкконен («Феррари») +1,100
4. Себастьян Феттель («Феррари») +1,248
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,286
6. Серхио Перес («Форс Индия») +1,518
7. Эстебан Окон («Форс Индия») +1,593
8. Лэнс Стролл («Уильямс») +2,160
9. Фелипе Масса («Уильямс») +2,205
10. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +2,821.

Выбыли во втором сегменте:

11. Даниил Квят («Торо Россо»)
12. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
13. Кевин Магнуссен («Хаас»)
14. Нико Хюлькенберг («Рено»)
15. Паскаль Верляйн («Заубер»).

Выбыли в первом сегменте:

16. Фернандо Алонсо («Макларен»)
17. Ромен Грожан («Хаас»)
18. Маркус Эрикссон («Заубер»)
19. Стоффель Вандорн («Макларен»)
Джолион Палмер («Рено») — не принимал участия.
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