Квят: Ошибки гонщиков связаны с новым регламентом

«Ошибки связаны с новым регламентом, отчасти это связано с тем, что машины стали шире. Особенно это играет против нас на восьмом повороте, да и в целом на узких участках трассы. Это сложный поворот, и в этом году нам придется непросто», — сказал спортсмен.

Стоит отметить, что квалификация Гран-при Азербайджана состоится 24 июня.