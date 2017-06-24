Квят: Ошибки гонщиков связаны с новым регламентом
Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что большое количество вылетов с трассы и ошибок гонщиков на восьмом этапе чемпионата «Формулы-1»
Гран-при Азербайджана в Баку в целом связано с новым регламентом.
«Ошибки связаны с новым регламентом, отчасти это связано с тем, что машины стали шире. Особенно это играет против нас на восьмом повороте, да и в целом на узких участках трассы. Это сложный поворот, и в этом году нам придется непросто», — сказал спортсмен.
Стоит отметить, что квалификация
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