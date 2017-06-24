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https://sport.mail.ru/news/formula1/30178631/
24 июня 2017, 15:46 | Авто/мото: Формула-1 | «Газета.Ру»

Квят: Ошибки гонщиков связаны с новым регламентом

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что большое количество вылетов с трассы и ошибок гонщиков на восьмом этапе чемпионата «Формулы-1» Гран-при Азербайджана в Баку в целом связано с новым регламентом.

«Ошибки связаны с новым регламентом, отчасти это связано с тем, что машины стали шире. Особенно это играет против нас на восьмом повороте, да и в целом на узких участках трассы. Это сложный поворот, и в этом году нам придется непросто», — сказал спортсмен.

Стоит отметить, что квалификация Гран-при Азербайджана состоится 24 июня.
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