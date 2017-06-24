«Заубер»: Слухи о предпочтении Эрикссона запущены, чтобы нас уничтожить
Управляющий Longbow Finance Паскаль Пикки заявил, что слухи о фаворитизме «Заубера» в пользу Маркуса Эрикссона запущены для вреда команде.
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Longbow Finance являются владельцами «Заубера».
«Я должен вновь опровергнуть истории о том, что у нас были разногласия по поводу работы с пилотами, и том, что мы отдаём предпочтение Эрикссону. Это удар ниже пояса, который выставляет нас в плохом свете. Эти негативные действий организованы вокруг Маркуса и всей команды, чтобы уничтожить нас.
Если швед станет сильнее и опередит Верляйна в чемпионате, все скажут, что он получает лучшую машину. Я нахожу такой подход отвратительным и вскормленным слухами, — приводит слова Пикки Autosport.
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