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https://sport.mail.ru/news/formula1/30178337/
24 июня 2017, 14:52 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Заубер»: Слухи о предпочтении Эрикссона запущены, чтобы нас уничтожить

Управляющий Longbow Finance Паскаль Пикки заявил, что слухи о фаворитизме «Заубера» в пользу Маркуса Эрикссона запущены для вреда команде.

Управляющий Longbow Finance Паскаль <span class=error>Пикки</span> заявил что слухи о фаворитизме <span class=error>Заубера</span> в пользу <span class=error>Маркуса</span> Эрикссона запущены для вреда команде. Увеличить
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Longbow Finance являются владельцами «Заубера».

«Я должен вновь опровергнуть истории о том, что у нас были разногласия по поводу работы с пилотами, и том, что мы отдаём предпочтение Эрикссону. Это удар ниже пояса, который выставляет нас в плохом свете. Эти негативные действий организованы вокруг Маркуса и всей команды, чтобы уничтожить нас.

Если швед станет сильнее и опередит Верляйна в чемпионате, все скажут, что он получает лучшую машину. Я нахожу такой подход отвратительным и вскормленным слухами, — приводит слова Пикки Autosport.
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