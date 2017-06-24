Боттас — лучший на третьей тренировке Формулы-1 в Баку, Квят — восьмой
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время на третьей тренировке Формулы-1 в Азербайджане.
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Вторым стал Кими Райкконен на «Феррари». Третье место занял Льюис Хэмилтон на «Мерседесе».
Россиянин Даниил Квят закончил практику с восьмым результатом.
Формула-1.
1. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 1:42.742
2. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.095
3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.416
4. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.545
5. Эстебан Окон (Force India) +0.602
6. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.872
7. Фелипе Масса (Williams) +0.996
8. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +1.166
9. Лэнс Стролл (Williams) +1.298
10. Серхио Перес (Force India) +1.396
11. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.570
12. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +1.602
13. Карлос
14. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.999
15. Кевин Магнуссен (Haas) +2.184
16. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.401
17. Ромен Грожан (Haas) +2.749
18. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.903
19. Паскаль Верляйн (Sauber) +2.980
20. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +10.298.
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