Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30178159/
24 июня 2017, 14:24 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Боттас — лучший на третьей тренировке Формулы-1 в Баку, Квят — восьмой

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время на третьей тренировке Формулы-1 в Азербайджане.

Пилот Мерседеса <span class=error>Валттери</span> <span class=error>Боттас</span> показал лучшее время на третьей тренировке Формулы-1 в Азербайджане. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вторым стал Кими Райкконен на «Феррари». Третье место занял Льюис Хэмилтон на «Мерседесе».

Россиянин Даниил Квят закончил практику с восьмым результатом.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Третья тренировка.

1. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 1:42.742
2. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.095
3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.416
4. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.545
5. Эстебан Окон (Force India) +0.602
6. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.872
7. Фелипе Масса (Williams) +0.996
8. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +1.166
9. Лэнс Стролл (Williams) +1.298
10. Серхио Перес (Force India) +1.396
11. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.570
12. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +1.602
13. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +1.659
14. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.999
15. Кевин Магнуссен (Haas) +2.184
16. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.401
17. Ромен Грожан (Haas) +2.749
18. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.903
19. Паскаль Верляйн (Sauber) +2.980
20. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +10.298.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?