Расселл отработает с «Мерседесом» на тестах в Венгрии
Пилот молодёжной программы «Мерседеса» Джордж Расселл примет участие в тестах молодых пилотов Формулы-1 на трассе «Хунгароринг» в Венгрии.
Расселл уже работал на симуляторе «Мерседеса», но впервые сядет за руль актуального болида «Королевских гонок». В этом году Расселл выступает в GP3.
«Вероятно, виртуальных кругов я проехал на этой машине больше, чем
Ранее Расселл провёл приватные тесты с «Мерседесом» в апреле 2015 года.
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