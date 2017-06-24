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https://sport.mail.ru/news/formula1/30177886/
24 июня 2017, 18:12 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Булье: Сайнс — один из вариантов для «Макларена»

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье признал, что пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший рассматривается как один из кандидатов на место в «Макларене» в 2018 году.

«Я знаю его, и он мне нравится. Любой пилот в паддоке — вариант для нас. Надо смотреть на контракт и будет ли он свободен, но Карлос — один из наших вариантов. При этом мы хотим сохранить Фернандо, надеемся, что он останется и будет чемпионом с нами. И мы также верим в Стоффеля. Это наши настоящие варианты», — приводит слова Булье F1i.
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