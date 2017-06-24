Российский пилот Квят связывает ошибки на трассе «Ф-1» в Баку с новым регламентом

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Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в пятницу показал лучшее время во второй сессии свободных заездов, проехав один из кругов за 1 минуту 43,362 секунды. При этом на последней минуте практики в одном из поворотов он не справился с управлением и врезался в отбойник, разбив машину. Квят показал восьмое время. Третья сессия свободных заездов и квалификация пройдут в субботу, гонка состоится в воскресенье. По новым правилам ширина гоночных болидов увеличена на 20 сантиметров.

«Ошибки связаны с новым регламентом, отчасти это связано с тем, что машины стали шире. Особенно это играет против нас на восьмом повороте, да и в целом на узких участках трассы. Это сложный поворот, и в этом году нам придется непросто», — приводит слова Квята агентство Trend.

Россиянин также отметил, что шины, привезенные для трассы в Баку, немного жесткие. «Они позже прогреваются, в результате мы чаще скользим, колесо чаще блокируется. Именно поэтому вы видите столько вылетов. Нам нужно быть к этому готовыми, так как это может повториться. Нужно быть внимательнее, проезжать свои круги в правильное время. Надеюсь, нам удастся избежать неприятностей», — сказал он.

Бакинское городское кольцо проходит через центр города, включая самые живописные участки. Выбирая маршрут трека, организаторы были нацелены именно на это. Помимо того, болиды будут двигаться против часовой стрелки. Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты — 7,6 метра.