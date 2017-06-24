Хэмилтон: Шины в Баку — просто кошмар
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон пожаловался на работу шин на трассе в Баку, подробно рассказав о главной проблеме в их работе.
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«Сцепление очень плохое. Я думаю оно плохое для всех. Возможно, пилотам «Феррари» и «Ред Булла» немного легче, но в целом, от этого страдают все. Эти шины очень жёсткие. Здесь стало пилотировать сложнее, чем в прошлом году, потому что шины стали больше, тяжелее и жёстче.
Мы на треке который прогрелся до 50 градусов, и здесь не работает ни «софт» ни «суперсофт». Здесь очень сложно вернуть шины в рабочее температурное окно. Это просто кошмар, — приводит слова британца Autosport.
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