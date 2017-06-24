Хорнер: В «Ред Булл» нет места для Алонсо

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«У меня нет сомнений в том, что наши пилоты даже не допускают мысли о том, чтобы сменить команду в следующем сезоне. Сейчас мы очень довольны своими гонщиками, они же хотят получить быструю машину.

Единственным пилотом «Ред Булл», у которого была возможность обойти контракт, был Себастьян Феттель, она появилась у него после завоевания второго титула. Что касается Риккардо и Ферстаппена, то у них нет такой опции.

Слухи об Алонсо? У нас нет для него места. Жаль видеть, что Фернандо в той ситуации, когда его машина не может быть конкурентоспособной, но у «Ред Булл» нет для него вариантов, — приводит слова Хорнера Sky Sports.