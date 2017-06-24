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24 июня 2017, 0:12 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хорнер: В «Ред Булл» нет места для Алонсо

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер исключил появление Фернандо Алонсо в команде в следующем году.

Руководитель Ред <span class=error>Булл</span> <span class=error>Кристиан</span> <span class=error>Хорнер</span> исключил появление <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> в команде в следующем году. Увеличить
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«У меня нет сомнений в том, что наши пилоты даже не допускают мысли о том, чтобы сменить команду в следующем сезоне. Сейчас мы очень довольны своими гонщиками, они же хотят получить быструю машину.

Единственным пилотом «Ред Булл», у которого была возможность обойти контракт, был Себастьян Феттель, она появилась у него после завоевания второго титула. Что касается Риккардо и Ферстаппена, то у них нет такой опции.

Слухи об Алонсо? У нас нет для него места. Жаль видеть, что Фернандо в той ситуации, когда его машина не может быть конкурентоспособной, но у «Ред Булл» нет для него вариантов, — приводит слова Хорнера Sky Sports.
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