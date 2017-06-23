Ферстаппен: «Ред Булл» впереди, «Мерседесу» нужно догонять
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, показавший сегодня лучшее время на круге на обеих практиках
Гран-при Азербайджана, остался доволен проделанной работой, заявив, что теперь уже «Мерседес», а не его команда находится в роли догоняющей.
«Весь день был очень позитивным, за исключением последнего круга. Всё хорошо работало. С первого же круга мне было комфортно в машине, она управлялась очень хорошо, я был уверен в настройках. Думаю, наша подготовка на базе и на симуляторе позволила приехать сюда с сильными настройками и конкурентоспособной с самого начала машиной. Определённо это была самая позитивная пятница в этом году.
Во второй сессии я чувствовал, что не выжал максимума на коротких сериях
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