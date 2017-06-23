Ферстаппен: «Ред Булл» впереди, «Мерседесу» нужно догонять

«Весь день был очень позитивным, за исключением последнего круга. Всё хорошо работало. С первого же круга мне было комфортно в машине, она управлялась очень хорошо, я был уверен в настройках. Думаю, наша подготовка на базе и на симуляторе позволила приехать сюда с сильными настройками и конкурентоспособной с самого начала машиной. Определённо это была самая позитивная пятница в этом году.



Во второй сессии я чувствовал, что не выжал максимума на коротких сериях из-за жёлтых флагов и трафика, так что мы можем быть довольны, что всё равно стали первыми. Похоже, что в этом году машины проходят повороты быстрее — это значит, что при блокировках ситуация становится более критической. Мы уверены перед квалификацией, но знаем, что “Мерседес” слегка повысит мощность моторов. Но в пятницу мы впереди, и это значит, что им нужно догонять, так что завтрашний день будет захватывающим», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба его команды.