Сайнс: По крайней мере, из-за трафика все оказались в одинаковой ситуации

«Не самый лёгкий день. Во время первой практики мы испытывали проблемы с балансом и не смогли решить их сразу. Так что нам пришлось справляться с проблемами перед стартом второй тренировки. И действительно, в ходе её я чувствовал себя в болиде гораздо комфортнее.

К сожалению, я не смог этим воспользоваться из-за трафика и жёлтых флагов. Мне кажется, что я проехал 15 кругов на суперсофте, но за всё это время я не мог выжать максимум из машины. По крайней мере, все оказались в одинаковой ситуации, так что сейчас очень трудно судить о том, где мы находимся, — приводит слова испанца официальный сайт «Торо Россо».