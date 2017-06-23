Сайнс: По крайней мере, из-за трафика все оказались в одинаковой ситуации
Пилот «Торо Россо» Карлос
Сайнс-младший поделился впечатлениями от свободных практик на Гран-при Азербайджана, в ходе которых ему удалось показать 16-е и 13-е время.
«Не самый лёгкий день. Во время первой практики мы испытывали проблемы с балансом и не смогли решить их сразу. Так что нам пришлось справляться с проблемами перед стартом второй тренировки. И действительно, в ходе её я чувствовал себя в болиде гораздо комфортнее.
К сожалению, я не смог этим воспользоваться
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