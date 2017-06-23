Грожан: Разочаровывающий день, я просто не чувствовал машину
Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал итоги первых двух тренировок
Гран-при Азербайджана, заявив, что недоволен их результатами.
«Разочаровывающий день. Я просто не чувствовал машину. Мне особенно нечего сказать, я не чувствовал машину. Очевидно, нам нужно внимательно это изучить, ведь, по сути, мы потеряли сессию перед субботой. Нужно проделать немало работы, но, надеюсь, мы сможем сконцентрироваться и обнаружить проблемы, чтобы правильно с ними справиться», — приводит слова Грожана
В ходе пятничных сессий Грожану удалось продемонстрировать 13-е и 20-е время на круге.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter