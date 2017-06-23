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https://sport.mail.ru/news/formula1/30173753/
23 июня 2017, 19:48 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Грожан: Разочаровывающий день, я просто не чувствовал машину

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал итоги первых двух тренировок Гран-при Азербайджана, заявив, что недоволен их результатами.

«Разочаровывающий день. Я просто не чувствовал машину. Мне особенно нечего сказать, я не чувствовал машину. Очевидно, нам нужно внимательно это изучить, ведь, по сути, мы потеряли сессию перед субботой. Нужно проделать немало работы, но, надеюсь, мы сможем сконцентрироваться и обнаружить проблемы, чтобы правильно с ними справиться», — приводит слова Грожана пресс-служба его команды.

В ходе пятничных сессий Грожану удалось продемонстрировать 13-е и 20-е время на круге.
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