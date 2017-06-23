Палмер, Квят и ещё четыре пилота, которые могут потерять место в Формуле-1
Джолион Палмер сорвался на журналистку, чем лишь усилил слухи о своей преждевременной отставке. Кто ещё может потерять место в Формуле-1?
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В четверг в паддоке
Не секрет, что Палмер рискует потерять место в «Рено» уже в ближайшее время, а эскапада в адрес журналиста лишь подчёркивает неуверенное положение гонщика. Кто готов заменить невезучего Джолиона и под кем ещё качается кресло — в нашем обзоре.
Джолион Палмер: нарвался на «Халка»
В текущем сезоне Джолион Палмер проиграл Нико Хюлькенбергу все семь квалификаций и в среднем уступает напарнику более секунды на одном быстром круге. Но самое главное, что Палмеру не удаётся набирать очки: даже Стролл и «Заубер» умудрились финишировать в топ-10, а Джолион выше 11-й позиции на финише не поднимался. И недовольство результатами британца в «Рено» уже не скрывают. «Джо должен набирать очки. Если машина способна финишировать в десятке, а она способна, то он должен набирать очки. И точка», — заявил Сириль Абитебуль.
Если Палмеру не удастся выправить ситуацию в ближайших гонках (а в пятницу в Баку он вдобавок ко всему разбил машину), то уже во время летнего перерыва его могут заменить другим пилотом. Среди кандидатов на место Джолиона называют, например, гонщика Формулы-2 Оливера Роуленда и Роберта Кубицу, который недавно тестировал болид предыдущего поколения. Однако наиболее вероятным кандидатом на замену, если она произойдёт уже по ходу сезона, является Сергей Сироткин.
Россиянин уже второй год работает с «Рено», и его работа в пятничных тренировках произвела на руководителей хорошее впечатление. В 2017 году Сергей остался без гоночной практики, однако выступил в «24 часах Ле-Мана» и проводит этап Формулы-2 в Баку — россиянин заменяет Александра Албона в ART Grand Prix, с которой Сироткин стал третьим по итогам прошлого сезона.
Кими Райкконен: ветеран без контракта
Контракт Кими Райкконена с «Феррари» был одной из главных тем в паддоке почти весь прошлый год, и в текущем сезоне ситуация наверняка повторится. Тогда «Скудерия» продлила контракт с гонщиком на один год, таким образом на 2018-й у финна соглашения нет. А по слухам в Маранелло давно присматриваются к ряду пилотов
Последние полтора года Райкконен не блещет стабильностью, а отдельные яркие гонки перемежаются сериями провалов или тусклых на фоне напарника выступлений. Кими уступает Себу в квалификациях со счётом 1:6 и набрал вдвое меньше очков — 73 против 141. И именно поэтому «Феррари» в Кубке конструкторов находится позади «Мерседеса».
В кулуарах в Маранелло прочат целую плеяду пилотов, включая Даниэля Риккардо, который сейчас связан контрактом с «Ред Булл». Кроме австралийца, перебраться в «Феррари» мог бы воспрянувший в последние сезоны Серхио Перес или Роман Грожан, который связал карьеру с «Хаасом», чтобы стать ближе к «Скудерии». Так или иначе, «Феррари» обычно объявляет состав на следующий год в дни
Даниил Квят: во власти Хельмута Марко
Второй год подряд проблема продления контракта для Даниила Квята может стать довольно остро. Несмотря на то что в турнирной таблице россиянин расположен очень низко, в «Торо Россо» довольны его работой: подавляющее большинство проблем были вызваны машиной, а не пилотом. Однако, как бы Франц Тост ни хотел сохранить нынешний состав пилотов, окончательное решение будут принимать владелец концерна Дитрих Матешиц и его советник Хельмут Марко.
В данный момент в программе поддержки молодых пилотов «Ред Булл» числятся пятеро, но среди них лишь Пьер Гасли готов к дебюту в Формуле-1, в то время как Нико Кари и Ричард Версхор ещё выступают на уровне GP3 или двухлитровой Формулы «Рено». После чемпионства в GP2−2016 Гасли проводит сезон в японской «СуперФормуле» и рассчитывает, подобно Вандорну, перейти оттуда в «Большие призы», чтобы заменить одного из нынешних пилотов «Торо Россо» — Квята или Карлоса Сайнса.
Перед стартом
Уже сейчас Сайнса называют одним из кандидатов на место Палмера в «Рено», его фамилия фигурирует и в списке тех, кем «Макларен» может заменить Алонсо, если испанец всё же покинет Уокинг. Квят же отмечал, что если атмосфера в Фаэнце останется для него столь же комфортной, то смысла уходить из «Торо Россо» нет. И эта лояльность может стать для Матешица и Марко определяющей.
Паскаль Верляйн: неприкаянный юниор
Паскаль Верляйн — один из наиболее перспективных молодых пилотов Германии, чемпион DTM — в Формуле-1 раз за разом сталкивается с проблемами и закрепиться в «Королевских гонках» пока не может. Виной тому внешние обстоятельства:
Сам по себе переход позициям Верляйна не угрожает, но «Хонда» известна тем, что стремится продвигать своих пилотов. И на фоне непростой финансовой ситуации в Хинвиле, у «Заубера» не так много возможностей сопротивляться давлению столь крупной корпорации. Казалось бы, на трассе Верляйн смотрится сильнее Маркуса Эрикссона, но владельцы команды, по слухам, тесно связаны со спонсорами шведа, а потому первым кандидатом на отчисление в случае появления нового гонщика станет именно Паскаль.
Верляйн уже давно пользуется поддержкой «Мерседеса», и «Серебряные стрелы» могли бы найти своему протеже новое место (например, в «Уильямсе»). Но пока их собственная команда ведёт напряжённую борьбу за чемпионство с «Феррари», а у их клиентов места заняты другими многообещающими пилотами (или их солидными спонсорами), трудоустройство Верляйна может отойти на второй план.
Валттери Боттас: сказка для финна
Когда Нико Росберг объявил об уходе из Формулы-1, Валттери Боттас стал главным и единственным кандидатом на его место. Но контракт с финном был подписан лишь на один сезон: если Валттери справится, то останется на второй год. Но если Тото Вольф и Ники Лауда решат, что команде больше подходит
К слову, шансов на то, что
Фернандо Алонсо: в поисках нового счастья
Сложно представить, что один из трёх самых титулованных пилотов современности, несмотря на поддержку практически всего паддока, может оказаться без машины, но в современной Формуле-1 бывает и такое. Главная мелодрама текущего сезона: Фернандо Алонсо и его проблемы в «Макларене», который испанец, судя по всему, готов покинуть.
В Канаде, вернувшись с гастролей в Индианаполисе, Алонсо заявил, что уйдёт из «Макларена», если к сентябрю команда не начнёт побеждать. Очевидно, что за столь короткий срок превратиться из аутсайдеров в
Сам Алонсо говорит, что ищет себе машину, способную бороться за чемпионство, но сейчас таких в пелотоне лишь две: «Мерседес» да «Феррари», и ни одна из этих команд не демонстрировала желания нанять испанца. Их ближайший преследователь — «Ред Булл» — уже исключил возможность сотрудничества с Алонсо в следующем году, а оставшиеся участники первенства — «Уильямс», «Рено», «Форс Индия» — далеки даже от подиумов, не говоря уже о победах.
Таким образом, не исключён вариант, при котором Алонсо и вовсе уйдёт из Формулы-1 и проведёт полный сезон в IndyCar. Своей поездкой на «500 миль Индианаполиса» Алонсо завоевал в Штатах немало фанатов, и по крайней мере «Андретти» — одна из трёх
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter