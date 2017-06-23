Палмер, Квят и ещё четыре пилота, которые могут потерять место в Формуле-1

В четверг в паддоке Гран-при Азербайджана во время одного из интервью для британских журналистов не выдержали нервы Джолиона Палмера. Гонщика спросили о неудачном для него старте сезона и спросили, как ему удаётся поддерживать позитивный настрой. В ответ Палмер заявил, что настрой удаётся сохранять, лишь избегая подобных интервью. «Бесит, что постоянно приходится отвечать на эти вопросы», — добавил Джолион.



Не секрет, что Палмер рискует потерять место в «Рено» уже в ближайшее время, а эскапада в адрес журналиста лишь подчёркивает неуверенное положение гонщика. Кто готов заменить невезучего Джолиона и под кем ещё качается кресло — в нашем обзоре.

Джолион Палмер: нарвался на «Халка»

В текущем сезоне Джолион Палмер проиграл Нико Хюлькенбергу все семь квалификаций и в среднем уступает напарнику более секунды на одном быстром круге. Но самое главное, что Палмеру не удаётся набирать очки: даже Стролл и «Заубер» умудрились финишировать в топ-10, а Джолион выше 11-й позиции на финише не поднимался. И недовольство результатами британца в «Рено» уже не скрывают. «Джо должен набирать очки. Если машина способна финишировать в десятке, а она способна, то он должен набирать очки. И точка», — заявил Сириль Абитебуль.

Если Палмеру не удастся выправить ситуацию в ближайших гонках (а в пятницу в Баку он вдобавок ко всему разбил машину), то уже во время летнего перерыва его могут заменить другим пилотом. Среди кандидатов на место Джолиона называют, например, гонщика Формулы-2 Оливера Роуленда и Роберта Кубицу, который недавно тестировал болид предыдущего поколения. Однако наиболее вероятным кандидатом на замену, если она произойдёт уже по ходу сезона, является Сергей Сироткин.



Россиянин уже второй год работает с «Рено», и его работа в пятничных тренировках произвела на руководителей хорошее впечатление. В 2017 году Сергей остался без гоночной практики, однако выступил в «24 часах Ле-Мана» и проводит этап Формулы-2 в Баку — россиянин заменяет Александра Албона в ART Grand Prix, с которой Сироткин стал третьим по итогам прошлого сезона.

Кими Райкконен: ветеран без контракта

Контракт Кими Райкконена с «Феррари» был одной из главных тем в паддоке почти весь прошлый год, и в текущем сезоне ситуация наверняка повторится. Тогда «Скудерия» продлила контракт с гонщиком на один год, таким образом на 2018-й у финна соглашения нет. А по слухам в Маранелло давно присматриваются к ряду пилотов команд-середняков в поисках нового напарника для Себастьяна Феттеля.



Последние полтора года Райкконен не блещет стабильностью, а отдельные яркие гонки перемежаются сериями провалов или тусклых на фоне напарника выступлений. Кими уступает Себу в квалификациях со счётом 1:6 и набрал вдвое меньше очков — 73 против 141. И именно поэтому «Феррари» в Кубке конструкторов находится позади «Мерседеса».



В кулуарах в Маранелло прочат целую плеяду пилотов, включая Даниэля Риккардо, который сейчас связан контрактом с «Ред Булл». Кроме австралийца, перебраться в «Феррари» мог бы воспрянувший в последние сезоны Серхио Перес или Роман Грожан, который связал карьеру с «Хаасом», чтобы стать ближе к «Скудерии». Так или иначе, «Феррари» обычно объявляет состав на следующий год в дни Гран-при Италии, и до этого момента у Кими Райкконена достаточно времени, чтобы доказать свою способность бороться за титулы.

Даниил Квят: во власти Хельмута Марко

Второй год подряд проблема продления контракта для Даниила Квята может стать довольно остро. Несмотря на то что в турнирной таблице россиянин расположен очень низко, в «Торо Россо» довольны его работой: подавляющее большинство проблем были вызваны машиной, а не пилотом. Однако, как бы Франц Тост ни хотел сохранить нынешний состав пилотов, окончательное решение будут принимать владелец концерна Дитрих Матешиц и его советник Хельмут Марко.



В данный момент в программе поддержки молодых пилотов «Ред Булл» числятся пятеро, но среди них лишь Пьер Гасли готов к дебюту в Формуле-1, в то время как Нико Кари и Ричард Версхор ещё выступают на уровне GP3 или двухлитровой Формулы «Рено». После чемпионства в GP2−2016 Гасли проводит сезон в японской «СуперФормуле» и рассчитывает, подобно Вандорну, перейти оттуда в «Большие призы», чтобы заменить одного из нынешних пилотов «Торо Россо» — Квята или Карлоса Сайнса.



Перед стартом Гран-при Азербайджана на счету Сайнса 25 очков против четырёх баллов у Квята, и с этой точки зрения, если выбирать, чьё место отдать Гасли, более логичным выглядит выбор не в пользу россиянина. Однако Сайнс уже не раз подчёркивал, что хочет бороться за титулы, что на самом деле означает готовность покинуть программу Матешица и Марко, если в «Ред Булл» так и не появится место.



Уже сейчас Сайнса называют одним из кандидатов на место Палмера в «Рено», его фамилия фигурирует и в списке тех, кем «Макларен» может заменить Алонсо, если испанец всё же покинет Уокинг. Квят же отмечал, что если атмосфера в Фаэнце останется для него столь же комфортной, то смысла уходить из «Торо Россо» нет. И эта лояльность может стать для Матешица и Марко определяющей.

Паскаль Верляйн: неприкаянный юниор

Паскаль Верляйн — один из наиболее перспективных молодых пилотов Германии, чемпион DTM — в Формуле-1 раз за разом сталкивается с проблемами и закрепиться в «Королевских гонках» пока не может. Виной тому внешние обстоятельства: из-за коллапса «Манора» немец едва не остался без места на текущий сезон, а авария на Гонке чемпионов едва не лишила его и «Заубера». И теперь новая напасть: швейцарцы переходят на другие моторы.

Сам по себе переход позициям Верляйна не угрожает, но «Хонда» известна тем, что стремится продвигать своих пилотов. И на фоне непростой финансовой ситуации в Хинвиле, у «Заубера» не так много возможностей сопротивляться давлению столь крупной корпорации. Казалось бы, на трассе Верляйн смотрится сильнее Маркуса Эрикссона, но владельцы команды, по слухам, тесно связаны со спонсорами шведа, а потому первым кандидатом на отчисление в случае появления нового гонщика станет именно Паскаль.

Верляйн уже давно пользуется поддержкой «Мерседеса», и «Серебряные стрелы» могли бы найти своему протеже новое место (например, в «Уильямсе»). Но пока их собственная команда ведёт напряжённую борьбу за чемпионство с «Феррари», а у их клиентов места заняты другими многообещающими пилотами (или их солидными спонсорами), трудоустройство Верляйна может отойти на второй план.

Валттери Боттас: сказка для финна

Когда Нико Росберг объявил об уходе из Формулы-1, Валттери Боттас стал главным и единственным кандидатом на его место. Но контракт с финном был подписан лишь на один сезон: если Валттери справится, то останется на второй год. Но если Тото Вольф и Ники Лауда решат, что команде больше подходит кто-то из титулованных топ-пилотов, Боттасу придётся покинуть чемпионскую команду.

К слову, шансов на то, что кто-либо из топ-пилотов перейдёт в «Мерседес», совсем немного. Себастьян Феттель в данный момент всем доволен в «Феррари», где он закрепился в статусе лидера команды. Даниэля Риккардо и Макса Ферстаппена в стан прямых конкурентов не отпустит «Ред Булл», а Фернандо Алонсо дорога в «Мерседес» закрыта до тех пор, пока там выступает Льюис Хэмилтон. А больше у Боттаса конкурентов и нет: едва ли кто-то ещё сможет сесть в немецкий кокпит и сразу же поехать быстрее финна. Тем не менее угроза остаётся, и пока контракт не будет скреплён подписью, Боттасу в «Мерседесе» ничего не гарантировано.

Фернандо Алонсо: в поисках нового счастья

Сложно представить, что один из трёх самых титулованных пилотов современности, несмотря на поддержку практически всего паддока, может оказаться без машины, но в современной Формуле-1 бывает и такое. Главная мелодрама текущего сезона: Фернандо Алонсо и его проблемы в «Макларене», который испанец, судя по всему, готов покинуть.