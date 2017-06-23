Вольф: Кажется, что в этот раз в Баку конкурентоспособными будут 3−4 команды

«Я думаю, что для обретения уверенности на такой трассе как в Баку, необходимо войти в нужный ритм, преодолеть некоторое количество кругов и добиться эффективности в работе шин. Сегодня же сессия получилась скомканной. Мы видели много жёлтых флагов и траффик. Льюис появлялся на трассе в таких условиях.

В целом же, кажется, что в этот раз в Баку конкурентоспособными будут 3−4 команды, это видно на длинных сериях, а потому, очень важно будет добиться успеха на квалификации, — приводит слова Вольфа Sky Sports.