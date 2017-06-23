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23 июня 2017, 18:23 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Ферстаппен — о своей аварии: Это был очень странный эпизод

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою аварию в конце второй пятничной практики Гран-при Азербайджана.

На обеих тренировках голландец показал самое быстрое время.

«Это был очень странный эпизод, если честно. Я заблокировал колёса, но всё равно попробовал вписаться в поворот. Затем я решил действовать безопасно и проехать по зоне вылета. Но внезапно я потерял заднюю часть машины, а затем уже все четыре колеса заскользили в барьер», — рассказал Ферстаппен в интервью Sky Sports.

На вопрос, сможет ли «Ред Булл» в субботу побороться за поул-позишн с «Феррари» и «Мерседесом», голландец ответил: «Мы узнаем это завтра».
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