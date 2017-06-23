На обеих тренировках голландец показал самое быстрое время.

«Это был очень странный эпизод, если честно. Я заблокировал колёса, но всё равно попробовал вписаться в поворот. Затем я решил действовать безопасно и проехать по зоне вылета. Но внезапно я потерял заднюю часть машины, а затем уже все четыре колеса заскользили в барьер», — рассказал Ферстаппен в интервью Sky Sports.