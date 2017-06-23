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https://sport.mail.ru/news/formula1/30172904/
23 июня 2017, 18:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Риккардо рассказал, что «Ред Булл» получил небольшое обновление от «Рено»

Гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал, что мотористы из «Рено» всё же подготовили определённое обновление двигателя в преддверии Гран-при Азербайджана.

Ранее в «Ред Булл» надеялись, что «Рено» серьёзно обновит мотор, однако глава французской команды Ф-1 Сириль Абитебуль отметил, что никаких глобальных обновлений ждать не стоит. В то же время «Рено» понемногу улучшает работу двигателя с каждой гонкой.

«Это не то обновление, о котором говорилось, но оно должно нам помочь. Мы возьмём любое. Мотор не так плох, как может показаться при взгляде со стороны. Конечно, нам хотелось бы большого обновления — было бы фантастикой отыграть секунду на круге. Но ясно, что такое вряд ли случится. Но до последней гонки в Абу-Даби мы будем получать различные обновления», — приводит слова Риккардо Nextgen-Auto.
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