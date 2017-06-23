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Правда, в конце сессии голландец разбил машину в первом повороте. Второй результат записал себе в актив пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, а замкнул тройку сильнейших ещё один представитель «Ред Булл» Даниэль Риккардо.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил вторую тренировку с восьмым временем.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. 23 июня. Вторая тренировка.