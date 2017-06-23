Ферстаппен — лучший на второй тренировке Ф-1 в Баку, Квят — 8-й
В Баку завершилась вторая тренировка
Гран-при Азербайджана, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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Правда, в конце сессии голландец разбил машину в первом повороте. Второй результат записал себе в актив пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, а замкнул тройку сильнейших ещё один представитель «Ред Булл» Даниэль Риккардо.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил вторую тренировку с восьмым временем.
Формула-1.
1. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:43,362
2. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0,100
3. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0,111
4. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0,127
5. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0,253
6. Лэнс Стролл (Williams) +0,751
7. Серхио Перес (Force India) +0,944
8. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +0,959
9. Эстебан Окон (Force India) +1,122
10. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +1,163
11. Фелипе Масса (Williams) +1,247
12. Фернандо Алонсо (McLaren) +2,153
13. Карлос
14. Кевин Магнуссен (Haas) +2,469
15. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +2,641
16. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +2,699
17. Стоффель Вандорн (McLaren) +2,812
18. Паскаль Верляйн (Sauber) +3,788
19. Маркус Эрикссон (Sauber) +3,985
20. Ромен Грожан (Haas) +4,360.
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