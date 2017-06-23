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https://sport.mail.ru/news/formula1/30169293/
23 июня 2017, 14:21 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Ферстаппен — лучший на первой тренировке Ф-1 в Баку, Квят — 10-й

В Баку состоялась первая тренировка Гран-при Азербайджана, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

В Баку состоялась первая тренировка <nobr>Гран-при </nobr>Азербайджана по итогам которой лучшее время на круге показал пилот Ред <span class=error>Булл</span> Макс Ферстаппен. Увеличить
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Вторым стал его напарник Даниэль Риккардо, а замкнул первую тройку гонщик «Феррари» Себастьян Феттель. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал 10-м.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. 23 июня. Первая тренировка.
1. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:44.410
2. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.470
3. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.557
4. Серхио Перес (Force India) +0.988
5. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +1.087
6. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +1.327
7. Эстебан Окон (Force India) +1.342
8. Фелипе Масса (Williams) +1.558
9. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +1.590
10. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.207
11. Лэнс Стролл (Williams) +2.239
12. Кевин Магнуссен (Haas) +2.311
13. Ромен Грожан (Haas) +2.427
14. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +2.807
15. Стоффель Вандорн (McLaren) +3.036
16. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +3.091
17. Фернандо Алонсо (McLaren) +3.141
18. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +4.115
19. Паскаль Верляйн (Sauber) +4.638
20. Маркус Эрикссон (Sauber) +5.527.
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