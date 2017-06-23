Восточные сказки

Здесь в отличие от Барселоны, Монако или Монреаля нет многолетних традиций, и от этого гонка по улицам столицы Азербайджана только выигрывает.

АЗЕРБАЙДЖАН — ЭТО ЕВРОПА

Нынешний «Гран-при Азербайджана» — дебютный. Позвольте, скажут дотошные болельщики, но ведь это уже вторая гонка в Баку! И будут правы, но никакого противоречия здесь нет. Действительно, спроектированная вездесущим Германом Тильке уличная трасса на берегу Каспийского моря уже принимала этап в сезоне-2016. Но тогда он назывался «Гран-при Европы» — руководство «Формулы-1» не смутил тот факт, что с точки зрения географии Баку находится уже в Азии. Год спустя недоразумение устранили, и у Азербайджана теперь есть полноценный национальный этап Королевских гонок. Между прочим, первый в сезоне, где гонщики поедут против часовой стрелки.

Кстати, у него в нынешнем сезоне точно будет новый чемпион — прошлогоднюю «европейскую» гонку выиграл Нико Росберг на «Мерседесе», который после этого успел стать чемпионом мира и завершить карьеру. Ему же принадлежит здесь рекорд круга. Что ж, в новую жизнь сподручнее вступать с чистого листа. Зато точно можно сказать, что сменой вывески издержки становления в Баку не ограничатся. Нынешний этап станет последним для города в эти даты — в недавно опубликованном проекте календаря-2018 азербайджанский «Гран-при» переехал на конец апреля-начало мая. Да-да, те самые дни, в которые все мы последнее время привыкли видеть машины «Формулы-1» на трассе в Сочи. Вот такая, понимаешь, загогулина, как говорил первый президент России.

УЙТИ КРАСИВО

Глядя на пример своего уже бывшего товарища по команде, о будущем перед нынешним стартом в Баку задумался и нынешний лидер «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, чем немало удивил поклонников и вообще всех, кто следит за миром автоспорта.

— Моя судьба в моих руках, — приводит слова британца F1i. — Если захочу, то могу оставить «Формулу-1» в конце года. Я не люблю планировать что-то заранее. Поскольку не знаю, как сложится будущее, что я буду делать в течение нескольких ближайших лет. Но пойму, когда захочется сменить род деятельности. Периодически я думаю о том, что буду делать после «Формулы-1».

Что ж, Льюис вступил на скользкую дорожку. Но если Хэмилтон и в самом деле хочет пойти путем Росберга, то для начала ему стоит выиграть в Азербайджане, а затем — стать чемпионом мира. Предпосылки для этого есть — после нескольких неудачных стартов «Мерседес» реабилитировался в Канаде, сделав дубль. После гонки в Монреале «серебряные стрелы» снова вышли в лидеры Кубка конструкторов, а их лидер заметно сократил отставание в гонке за титул. Впрочем, все понимают, что случившееся на автодроме «Жиль Вильнев» — пока красивый, но всего лишь эпизод в нынешнем сезоне, который проходит не так, как планировали «Мерсы».

Пока главным героем сезона продолжает оставаться Себастьян Феттель. На «Гран-при Канады» он не попал на пьедестал впервые в сезоне, во многом из-за тактической ошибки своей команды. Но на берегах Каспия представители «Феррари» намерены реабилитироваться за неудачный вояж в Северную Америку, где Себ стал четвертым, а Кими Райкконен седьмым, пропустив вперед обе машины «Форс Индии». Тут приходит пора вспомнить, что Серхио Перес-то был год назад в Баку вторым в квалификации и третьим в гонке, вслед за Росбергом и Феттелем.

ДВЕ «ФОРМУЛЫ» С РОССИЯНАМИ

Российские болельщики следят прежде всего за успехами Даниила Квята. Хотя в нынешнем сезоне это пока лишь фигура речи, поскольку особых успехов у пилота «Торо Россо» нет. И во многом это не его вина. Этап в Канаде волей судей и механиков команды превратился для Квята в трэш-шапито на колесах. Проблемы на старте, ошибка команды, не указавшей россиянину, что он должен уйти в гонку последним, двойное наказание за это от судей. И как кульминация этого кошмара — худший пит-стоп в истории «Формулы-1» и досрочное завершение гонки.

Если вспомнить, что напарник Квята Карлос Сайнс сошел в Монреале на первом же круге, несложно представить, насколько серьезным был разбор полетов внутри команды, провалившей все, что можно было провалить, и добавившей чуть сверху. Но в преддверии старта Баку это все позади, и Даниил по обыкновению настроен оптимистично.

Цитата Даниил Квят Это уникальная трасса, ее конфигурация впечатляет. Есть очень длинная прямая, а после нее идет узкий сектор, где ты буквально целуешь стены. Там может проехать только одна машина, поэтому гонка становится настоящим вызовом. В прошлом году мы хорошо проехали квалификацию — я стал седьмым. Стартовал даже шестым. Жаль, что гонку так и не удалось закончить. Надеюсь, что в этот раз все закончится лучше.

Кстати, в этот уик-энд в Баку выступят двое россиян. Резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин на одну гонку привлечен в «Формулу-2» и заменит в команде ART Александра Албона. Напомним, что Сергей за последние недели дважды пытался поработать с машиной «Рено» в ходе свободных заездов, и оба раза эти попытки оказывались крайне кратковременными из-за технических проблем. «Ф-2», конечно, немного не то. Но, стартуя в гонках поддержки, Сироткин имеет шанс напомнить о себе руководству команды. Которому уже начинают надоедать невнятные выступления Джолеона Палмера.

Еще один выступающий в жанре «хватит это терпеть» — Фернандо Алонсо. В предыдущей гонке он имел все шансы набрать первые для «Макларена» очки в сезоне. Что случилось на последних кругах — догадайтесь с двух раз. Моторы «Хонда» переходят из разряда дурной шутки в вещь, которую неприлично упоминать в обществе. Алонсо уже не скрывает своего отношения к японцам, те продолжают делать хорошую мину при плохой игре. Быть может, настойчивость испанца будет вознаграждена в Баку?

Антон БАБОШИН.

КАЛЕНДАРЬ ЭТАПА

23 июня, пятница.

13.00 — 14.30 Первая тренировка.

17.00 — 18.30 Вторая тренировка.

24 июня, суббота.

14.00 — 15.00 Третья тренировка.

17.00 — 18.00 Квалификация.

25 июня, воскресенье.

17.00 — 19.00 Гонка.