Восточные сказки
Сегодня в Баку стартует восьмой этап чемпионата мира «Формулы-1», который обещает быть непохожим ни на предыдущие семь, ни на себя самого прошлогоднего образца.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Здесь в отличие от Барселоны, Монако или Монреаля нет многолетних традиций, и от этого гонка по улицам столицы Азербайджана только выигрывает.
АЗЕРБАЙДЖАН — ЭТО ЕВРОПА
Нынешний «Гран-при Азербайджана» — дебютный. Позвольте, скажут дотошные болельщики, но ведь это уже вторая гонка в Баку! И будут правы, но никакого противоречия здесь нет. Действительно, спроектированная вездесущим Германом Тильке уличная трасса на берегу Каспийского моря уже принимала этап в сезоне-2016. Но тогда он назывался «Гран-при Европы» — руководство «Формулы-1» не смутил тот факт, что с точки зрения географии Баку находится уже в Азии. Год спустя недоразумение устранили, и у Азербайджана теперь есть полноценный национальный этап Королевских гонок. Между прочим, первый в сезоне, где гонщики поедут против часовой стрелки.
Кстати, у него в нынешнем сезоне точно будет новый чемпион — прошлогоднюю «европейскую» гонку выиграл Нико Росберг на «Мерседесе», который после этого успел стать чемпионом мира и завершить карьеру. Ему же принадлежит здесь рекорд круга. Что ж, в новую жизнь сподручнее вступать с чистого листа. Зато точно можно сказать, что сменой вывески издержки становления в Баку не ограничатся. Нынешний этап станет последним для города в эти даты — в недавно опубликованном проекте календаря-2018 азербайджанский «Гран-при» переехал на конец
УЙТИ КРАСИВО
Глядя на пример своего уже бывшего товарища по команде, о будущем перед нынешним стартом в Баку задумался и нынешний лидер «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, чем немало удивил поклонников и вообще всех, кто следит за миром автоспорта.
— Моя судьба в моих руках, — приводит слова британца F1i. — Если захочу, то могу оставить «Формулу-1» в конце года. Я не люблю планировать
Что ж, Льюис вступил на скользкую дорожку. Но если Хэмилтон и в самом деле хочет пойти путем Росберга, то для начала ему стоит выиграть в Азербайджане, а затем — стать чемпионом мира. Предпосылки для этого есть — после нескольких неудачных стартов «Мерседес» реабилитировался в Канаде, сделав дубль. После гонки в Монреале «серебряные стрелы» снова вышли в лидеры Кубка конструкторов, а их лидер заметно сократил отставание в гонке за титул. Впрочем, все понимают, что случившееся на автодроме «Жиль Вильнев» — пока красивый, но всего лишь эпизод в нынешнем сезоне, который проходит не так, как планировали «Мерсы».
Пока главным героем сезона продолжает оставаться Себастьян Феттель. На «Гран-при Канады» он не попал на пьедестал впервые в сезоне, во многом
ДВЕ «ФОРМУЛЫ» С РОССИЯНАМИ
Российские болельщики следят прежде всего за успехами Даниила Квята. Хотя в нынешнем сезоне это пока лишь фигура речи, поскольку особых успехов у пилота «Торо Россо» нет. И во многом это не его вина. Этап в Канаде волей судей и механиков команды превратился для Квята в
Если вспомнить, что напарник Квята Карлос Сайнс сошел в Монреале на первом же круге, несложно представить, насколько серьезным был разбор полетов внутри команды, провалившей все, что можно было провалить, и добавившей чуть сверху. Но в преддверии старта Баку это все позади, и Даниил по обыкновению настроен оптимистично.
Кстати, в этот
Еще один выступающий в жанре «хватит это терпеть» — Фернандо Алонсо. В предыдущей гонке он имел все шансы набрать первые для «Макларена» очки в сезоне. Что случилось на последних кругах — догадайтесь с двух раз. Моторы «Хонда» переходят из разряда дурной шутки в вещь, которую неприлично упоминать в обществе. Алонсо уже не скрывает своего отношения к японцам, те продолжают делать хорошую мину при плохой игре. Быть может, настойчивость испанца будет вознаграждена в Баку?
Антон БАБОШИН.
КАЛЕНДАРЬ ЭТАПА
23 июня, пятница.
13.00 — 14.30 Первая тренировка.
17.00 — 18.30 Вторая тренировка.
24 июня, суббота.
14.00 — 15.00 Третья тренировка.
17.00 — 18.00 Квалификация.
25 июня, воскресенье.
17.00 — 19.00 Гонка.
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