Масса: Сайнса надо было дисквалифицировать на гонку, как Грожана

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«Я видел аварию, и её начал Сайнс. Не думаю, что она сильно отличается от того, что сделал Грожан, а Сайнс получил только штраф в три места на старте. Когда Грожан сделал несколько опасных манёвров, его заставили одну гонку провести дома. Думаю, в этом случае им надо было быть такими же жёсткими.