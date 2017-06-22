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22 июня 2017, 21:13 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Масса: Сайнса надо было дисквалифицировать на гонку, как Грожана

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса заявил, что Карлоса Сайнса-младшего следовало дисквалифицировать на одну гонку за аварию на Гран-при Канады. Масса привёл в пример дисквалификацию Ромена Грожана в 2012 году.

Пилот <span class=error>Уильямса</span> <span class=error>Фелипе</span> Масса заявил что <span class=error>Карлоса</span> <nobr>Сайнса-младшего</nobr> следовало дисквалифицировать на одну гонку за аварию на <nobr>Гран-при </nobr>Канады. Увеличить
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© РИА "Новости"

«Я видел аварию, и её начал Сайнс. Не думаю, что она сильно отличается от того, что сделал Грожан, а Сайнс получил только штраф в три места на старте. Когда Грожан сделал несколько опасных манёвров, его заставили одну гонку провести дома. Думаю, в этом случае им надо было быть такими же жёсткими.

К счастью, в Канаде ничего не случилось, но авария могла быть страшной. А случись она, и наказание было бы другим, что неправильно. Многие пилоты теряют три места на старте из-за мелочей. А он получает такой же штраф за гораздо более опасные действия. Это непоследовательно, — цитирует Массу Autosport.
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