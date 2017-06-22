Масса: Сайнса надо было дисквалифицировать на гонку, как Грожана
Пилот «Уильямса» Фелипе Масса заявил, что Карлоса
Сайнса-младшего следовало дисквалифицировать на одну гонку за аварию на Гран-при Канады. Масса привёл в пример дисквалификацию Ромена Грожана в 2012 году.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я видел аварию, и её начал Сайнс. Не думаю, что она сильно отличается от того, что сделал Грожан, а Сайнс получил только штраф в три места на старте. Когда Грожан сделал несколько опасных манёвров, его заставили одну гонку провести дома. Думаю, в этом случае им надо было быть такими же жёсткими.
К счастью, в Канаде ничего не случилось, но авария могла быть страшной. А случись она, и наказание было бы другим, что неправильно. Многие пилоты теряют три места на старте
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