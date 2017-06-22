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«Не знаю, наступил ли уже дедлайн, надо спросить у кого-нибудь! Обычно контракт начинается 1 января и истекает 31 декабря, тогда и дедлайн. Кажется, мой контракт длится именно столько, но я не уверен.

Сейчас напряжённая часть сезона, гонки проходят часто. Думаю, в летний перерыв у нас будет больше времени. Я чувствую себя как дома в команде, — приводит слова Феттеля Crash.