Феттель: Крайний срок переговоров по контракту — 31 декабря
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не спешит с продлением контракта с командой. Нынешнее трёхлетнее соглашение немца со «Скудерией» истекает 31 декабря.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Не знаю, наступил ли уже дедлайн, надо спросить у
Сейчас напряжённая часть сезона, гонки проходят часто. Думаю, в летний перерыв у нас будет больше времени. Я чувствую себя как дома в команде, — приводит слова Феттеля Crash.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter