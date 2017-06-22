«Всё закончилось дружеским рукопожатием». Квят — о разборках после Канады
Даниил Квят рассказал, как помирился с ФИА после двух штрафов в Канаде и сумели ли в «Торо Россо» избавиться от технических проблем.
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Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят не сумел финишировать на
Было очевидно, что перед стартом следующего гоночного
«Чемпионат», однако, подобными ответами не удовлетворился — благо у нашего корреспондента Светланы Амеличкиной заранее было согласовано эксклюзивное интервью с российским гонщиком. Вообще мы планировали говорить на отвлечённые, не гоночные, темы (им будет посвящён отдельный материал), но в начале беседы задали главные вопросы по Канаде. Ответы на них и публикуем.
— Даниил, ваши проблемы в Монреале начались с заглохшей на старте машины, а окончательно гонка была потеряна
— Да. Команда сделала всю домашнюю работу, и теперь у нас всё должно быть нормально. На самом деле, эти задачи было не так сложно решить. Просто команда была сконцентрирована на более глобальных проблемах,
— Вы сказали, что обсудили ситуацию с двойными штрафами с Тодтом и Уайтингом. Они не предъявили вам претензий по поводу жёстких высказываний?
— Мы всё обсудили и с Чарли, и с Жаном — за закрытыми дверями. Инцидент исчерпан, всё закончилось дружеским рукопожатием. Всё хорошо, поэтому не вижу смысла это обсуждать. В будущем мы всё будем разбирать за закрытыми дверями.
— И последний острый канадский момент. Карлос Сайнс пожаловался на тактику «Торо Россо» в квалификации, на что вы ответили, что каждый
— На самом деле, в квалификации всё довольно просто. В Канаде всё было раздуто без особой на то причины. В квалификации мы просто выезжаем и стараемся проехать как можно более быстрый круг. У нас мало что изменится, всё и так было нормально. Все детали будут обсуждаться внутри команды.
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