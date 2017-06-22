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22 июня 2017, 18:41 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Всё закончилось дружеским рукопожатием». Квят — о разборках после Канады

Даниил Квят рассказал, как помирился с ФИА после двух штрафов в Канаде и сумели ли в «Торо Россо» избавиться от технических проблем.

Российский гонщик <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> не сумел финишировать на <nobr>Гран-при </nobr>Канады однако стал одним из главных спикеров этапа в Монреале. Увеличить
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Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят не сумел финишировать на Гран-при Канады, однако стал одним из главных спикеров этапа в Монреале. Поводов было море: прежде не виданный в Формуле-1 двойной штраф за одну и ту же ошибку, механические проблемы, а также претензии по тактике в квалификации со стороны напарника по команде. Ситуацию с наказаниями россиянин тогда назвал «чёртовым цирком», а Сайнсу порекомендовал общаться не через прессу, а лично — «если он такой смелый».

Было очевидно, что перед стартом следующего гоночного уик-энда на Гран-при Азербайджана Квята обязательно попросят ещё раз обратиться к канадским событиям. Недаром Даниил стал одним из тех, кого позвали на официальную пресс-конференцию ФИА. Как и ожидалось, при обсуждениях на холодную голову Квят был более дипломатичен и дал понять, что канадские проблемы в Канаде и остались.

«Чемпионат», однако, подобными ответами не удовлетворился — благо у нашего корреспондента Светланы Амеличкиной заранее было согласовано эксклюзивное интервью с российским гонщиком. Вообще мы планировали говорить на отвлечённые, не гоночные, темы (им будет посвящён отдельный материал), но в начале беседы задали главные вопросы по Канаде. Ответы на них и публикуем.

 — Даниил, ваши проблемы в Монреале начались с заглохшей на старте машины, а окончательно гонка была потеряна из-за гайки колеса. Есть ли уверенность, что эти проблемы не повторятся?
— Да. Команда сделала всю домашнюю работу, и теперь у нас всё должно быть нормально. На самом деле, эти задачи было не так сложно решить. Просто команда была сконцентрирована на более глобальных проблемах, из-за чего эти вещи, к сожалению, остались незащищёнными. Теперь мы знаем, как дорого могут стоить ошибки с деталями. С пит-стопами всё тоже будет хорошо.

— Вы сказали, что обсудили ситуацию с двойными штрафами с Тодтом и Уайтингом. Они не предъявили вам претензий по поводу жёстких высказываний?
— Мы всё обсудили и с Чарли, и с Жаном — за закрытыми дверями. Инцидент исчерпан, всё закончилось дружеским рукопожатием. Всё хорошо, поэтому не вижу смысла это обсуждать. В будущем мы всё будем разбирать за закрытыми дверями.

— И последний острый канадский момент. Карлос Сайнс пожаловался на тактику «Торо Россо» в квалификации, на что вы ответили, что каждый Гран-при меняется гонщик, который всегда выезжает первым. Не изменится ли теперь эта тактика?
— На самом деле, в квалификации всё довольно просто. В Канаде всё было раздуто без особой на то причины. В квалификации мы просто выезжаем и стараемся проехать как можно более быстрый круг. У нас мало что изменится, всё и так было нормально. Все детали будут обсуждаться внутри команды.
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