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22 июня 2017, 18:22 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Феррари» привезла обновлённый двигатель на Гран-при Азербайджана

«Феррари» привезла обновления для силовой установки на Гран-при Азербайджана Формулы-1.

<span class=error>Феррари</span> привезла обновления для силовой установки на <nobr>Гран-при </nobr>Азербайджана Формулы-1. Увеличить
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Улучшения мотора были произведены в соответствии с агрессивным планом развития команды, разработанным техническим директором Маттиа Бинотто.

Апгрейд было решено привезти в Баку после того, как он показал исключительные результаты в тестах на стенде, сообщает La Gazzetta dello Sport.

После Гран-при Канады «Феррари» уступила первое место в Кубке конструкторов «Мерседесу». Улучшенный мотор должен помочь «Скудерии» на трассе в Баку, требовательной к мощности из-за скоростной прямой длиной в 2 км.
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