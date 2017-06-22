«Феррари» привезла обновлённый двигатель на Гран-при Азербайджана

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Улучшения мотора были произведены в соответствии с агрессивным планом развития команды, разработанным техническим директором Маттиа Бинотто.

Апгрейд было решено привезти в Баку после того, как он показал исключительные результаты в тестах на стенде, сообщает La Gazzetta dello Sport.