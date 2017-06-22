Алонсо и Вандорн потеряют по 15 мест на старте гонки в Баку

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Как сообщил в своём «твиттере» известный обозреватель Формулы-1 Эндрю Бенсон, гонщики британской команды получат штрафы за перерасход элементов силовой установки. В частности, в Баку Верляйн и Алонсо будут использовать блоки MGU-H новой спецификации.



Ранее Алонсо говорил о готовности к тому, что в Баку ему придётся пойти на штраф после отказа двигателя на Гран-при Канады. В «Хонде» же обещали некоторые обновления своей силовой установки к Гран-при Азербайджана.