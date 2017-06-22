Алонсо и Вандорн потеряют по 15 мест на старте гонки в Баку
Пилоты «Макларена» Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн потеряют по 15 мест на стартовой решётке перед гонкой
Гран-при Азербайджана.
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Как сообщил в своём «твиттере» известный обозреватель Формулы-1 Эндрю Бенсон, гонщики британской команды получат штрафы за перерасход элементов силовой установки. В частности, в Баку Верляйн и Алонсо будут использовать блоки
Ранее Алонсо говорил о готовности к тому, что в Баку ему придётся пойти на штраф после отказа двигателя на
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