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22 июня 2017, 16:44 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Алонсо и Вандорн потеряют по 15 мест на старте гонки в Баку

Пилоты «Макларена» Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн потеряют по 15 мест на стартовой решётке перед гонкой Гран-при Азербайджана.

Пилоты <span class=error>Макларена</span> <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> и Стоффель <span class=error>Вандорн</span> потеряют по 15 мест на стартовой решётке перед гонкой <nobr>Гран-при </nobr>Азербайджана. Увеличить
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Как сообщил в своём «твиттере» известный обозреватель Формулы-1 Эндрю Бенсон, гонщики британской команды получат штрафы за перерасход элементов силовой установки. В частности, в Баку Верляйн и Алонсо будут использовать блоки MGU-H новой спецификации.

Ранее Алонсо говорил о готовности к тому, что в Баку ему придётся пойти на штраф после отказа двигателя на Гран-при Канады. В «Хонде» же обещали некоторые обновления своей силовой установки к Гран-при Азербайджана.
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