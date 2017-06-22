Деньги, суды и ссоры: чем запомнится «Заубер» при Кальтенборн

Формула-1 продолжает лишаться одиозных и ярких руководителей. Сегодня, 22 июня, «Заубер» официально подтвердил уход со своего поста Мониши Кальтенборн. Конечно, 46-летняя этническая индуска не может поспорить влиянием с Берни Экклстоуном или Роном Деннисом, но наверняка запомнится фанатам как самая яркая леди-босс в Ф-1.



Кальтенборн работала в «Заубере» с 1999 года, на протяжении шести лет владела третью команды и сменила на посту руководителя самого Петера Заубера. Так чем же запомнится эпоха Кальтенборн?

Падение результатов

Кальтенборн заняла высокий руководящий пост в команде в 2010 году, когда «Заубер» расстался с «БМВ». Лишившись баварских моторов и баварских денег, вновь независимый коллектив предсказуемо выпал из группы лидеров. Если в 2007-м и 2008-м «Заубер» входил в тройку лучших команд, то в 2010-м стал только восьмым. Справедливости ради, падение началось ещё при «БМВ», в 2009-м, что и привело концерн к мысли закрыть формульную программу.



Временное просветление пришлось как раз на год воцарения Мониши — 2012-й. Тогда Чеко Переса и Камуи Кобаяси привезли в Хинвиль сразу четыре подиума, причём это не было цепью удачных совпадений: в тот год швейцарцы создали сильный автомобиль, и будь пилоты поудачнее и постабильнее, результаты «Заубера» могли бы оказаться ещё выше.



Дальше — хуже. Лучшим результатом команды Кальтенборн в 2013-м стало четвёртое место Нико Хюлькенберга в Корее. Уже тогда в «Заубере» началось время рента-драйверов — рядом с Нико (точнее, далеко позади) ехал Эстебан Гутьеррес.

В 2014-м «Заубер» впервые в своей истории не набрал ни единого очка, а от последнего места команду спас лишь «Кэтерхэм». Двумя годами позже только залитый водой «Интерлагос» и чудо Фелипе Насра помогло швейцарцам обойти «Манор». В сезоне-2017 «Заубер» уже превзошёл прошлогодний результат. Но очки снова выглядели чудом, на которое трудно надеяться ещё раз.

Война за деньги

Лишившись поддержки «БМВ», «Заубер» оказался в тяжёлом финансовом положении. Аутсайдеры Ф-1 не получают больших призовых, и Хинвиль оказался в замкнутом круге: денег на разработку машины не хватало, а без неё забраться повыше и получить больше призовых нельзя. Вдобавок ко всему топ-инженеры неохотно меняют Англию на Швейцарию, требуя дополнительные подъёмные в обмен на неудобства логистики.

В такой ситуации Кальтенборн начала свою войну с толстосумами. Объединившись в коалицию с «Форс Индия» и «Лотусом», «Заубер» требовал изменить схему распределения призовых. При каждом удобном случае Мониша вспоминала финансовые потоки, направленные в обход её команды. Помимо этого, Кальтенборн не нравился и сам процесс принятия решений, когда правила во многом определяли топ-команды. Она не только требовала от ФИА вмешаться, но даже дошла до жалобы в Евросоюз.

«Я не могу поделиться с вами деталями жалобы, потому что есть определённые процедуры, которым мы должны следовать. Но в целом мы просим комиссию расследовать нечестные, по нашему мнению, процедуры голосований по созданию правил с одной стороны и несправедливое распределение доходов с другой», — рассказала Мониша.



Летом 2016-го «Заубер» выкупили новые владельцы, но в 2017-м Кальтенборн продолжала требовать перераспределения дохода уже от новых владельцев. Завидная последовательность и упорство.

Скандал с пилотами

В 2014-м Кальтенборн была готова пойти на всё, чтобы найти для бедствующей команды немного денег. Выходом стали контракты с рента-драйверами — пилотами, за которыми стоят богатые спонсоры. Чтобы в 2015-м команда наверняка выжила, «Заубер» заключил сразу несколько соглашений. Зимой было объявлено, что боевыми пилотами команды станут Фелипе Наср и Маркус Эрикссон. И тут началось…



Выяснилось, что ранее «Заубер» также подписал контракты с Адрианом Сутилем и Гидо ван дер Гарде. Казалось бы, контракты в Ф-1 — просто бумага. Но спонсоры Гидо уже заплатили «Зауберу» и подали в суд, требуя посадить пилота в кокпит. Весь процесс развернулся прямо перед Гран-при Австралии. Ван дер Гарде выиграл суды в Швейцарии и Мельбурне — казалось, «Заубер» оказался в безвыходном положении: Наср и Эрикссон свою финансовую лепту также уже внесли.

Кальтенборн до последнего стояла на своём. В итоге голландец получил € 15 млн и потерял карьеру в Ф-1, а «Заубер» выжил. Кальтенборн же окончательно испортила себе репутацию, но кого это волновало.

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Мониша Кальтенборн не была идеальным руководителем, а её человеческие качества вызывали вопросы. Однако «Заубер» достался ей в худший период в своей истории и то, что команда выжила, во многом заслуга австрийской индуски. Кальтенборн говорила, что думает, не стеснялась в словах и действиях и готова была вцепиться в горло кому угодно. Как строгая мама, правившая Хинвилем.