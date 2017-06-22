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22 июня 2017, 11:11 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

ФИА внесла изменения в правило синих флагов

ФИА прислушалась к жалобам пилотов относительно действующего правила синих флагов, по которому круговые гонщики, когда им показывают синие флаги, должны позволить более быстрому пилоту дать обойти себя при первой возможности.

<span class=error>ФИА</span> прислушалась к жалобам пилотов относительно действующего правила синих флагов по которому круговые гонщики когда им показывают синие флаги должны позволить более быстрому пилоту дать обойти себя при первой возможности. Увеличить
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В минувшем сезоне ФИА изменила отрыв, при котором это становилось обязательно, с полутора до одной секунды. Учитывая изменения аэродинамики в новом сезоне, многие пилоты стали жаловаться на то, что обгонять круговых стало сложнее.

В ФИА приняли к сведению этот факт и изменили отрыв с одной секунды до 1,2 секунды.

«Когда более быстрый автомобиль находится в пределах 1,2 секунды от кругового, то более медленному болиду будут показаны синие флаги в дополнение к синим световым панелям, синим световым сигналам в кокпите и сообщениям на мониторах синхронизации, и круговой пилот будет должен позволить догоняющему обогнать себя при первой доступной возможности», — сообщается в письме, направленном командам техническим делегатом ФИА Чарли Уайтингом, текст которого приводит Autosport.
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