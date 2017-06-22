ФИА внесла изменения в правило синих флагов

В минувшем сезоне ФИА изменила отрыв, при котором это становилось обязательно, с полутора до одной секунды. Учитывая изменения аэродинамики в новом сезоне, многие пилоты стали жаловаться на то, что обгонять круговых стало сложнее.



В ФИА приняли к сведению этот факт и изменили отрыв с одной секунды до 1,2 секунды.



«Когда более быстрый автомобиль находится в пределах 1,2 секунды от кругового, то более медленному болиду будут показаны синие флаги в дополнение к синим световым панелям, синим световым сигналам в кокпите и сообщениям на мониторах синхронизации, и круговой пилот будет должен позволить догоняющему обогнать себя при первой доступной возможности», — сообщается в письме, направленном командам техническим делегатом ФИА Чарли Уайтингом, текст которого приводит Autosport.