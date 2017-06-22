Исполнительный директор команды «Формулы-1» «Заубер» покинул свой пост
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мониша Кальтенборн покинула должность исполнительного директора швейцарской команды чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» «Заубер». Об этом сообщает
пресс-служба команды.
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Видимо, что-то случилось...
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«С сожалением сообщаем, что по обоюдному согласию сторон
Отмечается, что кандидат на вакантную должность будет объявлен в ближайшее время.
«Заубер» после семи этапов чемпионата 2017 года занимает предпоследнее девятое место в кубке конструкторов с 4 очками. За команду выступают пилоты Паскаль Верляйн и Маркус Эрикссон.
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