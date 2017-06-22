Исполнительный директор команды «Формулы-1» «Заубер» покинул свой пост

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«С сожалением сообщаем, что по обоюдному согласию сторон из-за расходящихся взглядов на будущее Мониша Кальтенборн незамедлительно оставляет свой пост. Мы благодарим ее за многолетнее уверенное управление и желаем всего наилучшего», — говорится в заявлении руководства компании.

Отмечается, что кандидат на вакантную должность будет объявлен в ближайшее время.

«Заубер» после семи этапов чемпионата 2017 года занимает предпоследнее девятое место в кубке конструкторов с 4 очками. За команду выступают пилоты Паскаль Верляйн и Маркус Эрикссон.