Гонщик DTM Ауэр примет участие в тестах Формулы-1 в Венгрии

Отметим, что Ауэр выступает за подразделение «Мерседеса», которое спонсирует австрийская компания BWT, также являющаяся спонсором «Форс Индия».

Ауэр является племянником бывшего пилота Формулы-1 Герхарда Бергера. Ранее руководитель команды Тото Вольф заявил, что у Ауэра есть всё необходимое для выступления в «Королевских гонках».