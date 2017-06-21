Руководить «Заубером» в Баку будут Беат и Йорг Цандеры
Руководить «Заубером» на предстоящем
Гран-при Азербайджана будут тим-менеджер Беат Цендер и технический директор Йорг Цендер.
Ранее стало известно, что занимавшая пост руководителя «Заубера» Мониша Кальтенборн покидает команду. Официального подтверждения данной информации пока не последовало.
«Владельцы команды поручили нашему техническому директору Йоргу Цендеру и мне ответственное руководство командой в Баку», — сказал Беат Цендер, слова которого приводит немецкое издание Bild.
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