Руководить «Заубером» в Баку будут Беат и Йорг Цандеры

Ранее стало известно, что занимавшая пост руководителя «Заубера» Мониша Кальтенборн покидает команду. Официального подтверждения данной информации пока не последовало.



«Владельцы команды поручили нашему техническому директору Йоргу Цендеру и мне ответственное руководство командой в Баку», — сказал Беат Цендер, слова которого приводит немецкое издание Bild.