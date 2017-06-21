Ван дер Гарде в шутку заявил о готовности заменить Кальтенборн в «Заубере»
Голландский гонщик Гидо ван дер Гарде отреагировал на новость об уходе Мониши Кальтенборн с должности руководителя «Заубера» шуткой о том, что готов возглавить швейцарскую команду.
«Всегда хотел добавить в своё резюме строку «руководитель команды», — написал ван дер Гарде.
В начале 2015 года у ван дер Гарде возник конфликт с «Заубером», когда он был лишён места в команде в пользу подписания контракта с Фелипе Насром. Впоследствии голландец подал на команду в суд за незаконное лишение места. Конфликт был улажен после того, как «Заубер» согласился во внесудебном порядке выплатить ван дер Гарде компенсацию в размере 15 млн евро.
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