Кальтенборн могла не устроить политика владельцев «Заубера» в отношении пилотов

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кальтенборн и «Заубер» решили прекратить сотрудничество, хотя официального подтверждения от команды пока не последовало.



По сведениям источников, Кальтенборн, в частности, не устроило то, что владельцы требовали предоставить Маркусу Эрикссону приоритет над Паскалем Верляйном, однако она не поддержала такую политику в отношении пилотов. После продолжительных обсуждений стороны пришли к выводу, что не могут найти способ продвижения вперёд, и решили расстаться.