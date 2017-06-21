Кальтенборн могла не устроить политика владельцев «Заубера» в отношении пилотов
Как сообщает Autosport со ссылкой на источники знакомые с ситуацией, Мониша Кальтенборн покинула пост руководителя «Заубера» в связи с тем, что не смогла договориться с владельцами команды по определённым вопросом управления конюшней.
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кальтенборн и «Заубер» решили прекратить сотрудничество, хотя официального подтверждения от команды пока не последовало.
По сведениям источников, Кальтенборн, в частности, не устроило то, что владельцы требовали предоставить Маркусу Эрикссону приоритет над Паскалем Верляйном, однако она не поддержала такую политику в отношении пилотов. После продолжительных обсуждений стороны пришли к выводу, что не могут найти способ продвижения вперёд, и решили расстаться.
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