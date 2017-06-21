Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30143910/
21 июня 2017, 13:42 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Кальтенборн могла не устроить политика владельцев «Заубера» в отношении пилотов

Как сообщает Autosport со ссылкой на источники знакомые с ситуацией, Мониша Кальтенборн покинула пост руководителя «Заубера» в связи с тем, что не смогла договориться с владельцами команды по определённым вопросом управления конюшней.

Как сообщает Autosport со ссылкой на источники знакомые с ситуацией <span class=error>Мониша</span> Кальтенборн покинула пост руководителя <span class=error>Заубера</span> в связи с тем что не смогла договориться с владельцами команды по определённым вопросом управления конюшней. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кальтенборн и «Заубер» решили прекратить сотрудничество, хотя официального подтверждения от команды пока не последовало.

По сведениям источников, Кальтенборн, в частности, не устроило то, что владельцы требовали предоставить Маркусу Эрикссону приоритет над Паскалем Верляйном, однако она не поддержала такую политику в отношении пилотов. После продолжительных обсуждений стороны пришли к выводу, что не могут найти способ продвижения вперёд, и решили расстаться.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?