Хэмилтон: Я могу завершить карьеру в конце этого года
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не стал исключать возможность завершения карьеры в ближайшем будущем.
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«Моя судьба в моих руках. Я могу решить остановиться в конце этого года. Означает ли это, что моё наследие будет менее велико, чем было бы, если бы я остановился через пять лет? Кто скажет? Мне не нравится планировать это, потому как кто знает, что меня ждёт за углом? Я не знаю, что буду делать», — цитирует Хэмилтона принадлежащий ФИА журнал Auto.
Впрочем, уход Хэмилтона в конце текущего сезона кажется маловероятным, учитывая, что ему нравится его нынешнее положение в Ф-1. «Да, сейчас это гораздо более приятно
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