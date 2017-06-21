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21 июня 2017, 12:52 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Я могу завершить карьеру в конце этого года

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не стал исключать возможность завершения карьеры в ближайшем будущем.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон не стал исключать возможность завершения карьеры в ближайшем будущем. Увеличить
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«Моя судьба в моих руках. Я могу решить остановиться в конце этого года. Означает ли это, что моё наследие будет менее велико, чем было бы, если бы я остановился через пять лет? Кто скажет? Мне не нравится планировать это, потому как кто знает, что меня ждёт за углом? Я не знаю, что буду делать», — цитирует Хэмилтона принадлежащий ФИА журнал Auto.

Впрочем, уход Хэмилтона в конце текущего сезона кажется маловероятным, учитывая, что ему нравится его нынешнее положение в Ф-1. «Да, сейчас это гораздо более приятно из-за конкуренции. Также легче бороться с другой командой. Когда конкуренция проходит внутри команды, это просто как большой вихрь, напряжение становится всё сильнее, и это не совсем то, ради чего построена команда. Теперь же, имея ещё одну команду, с которой мы боремся, мы все вместе объединены одной целью. Это гораздо более мощно, это потрясающе», — отметил британец.
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