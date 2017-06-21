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21 июня 2017, 12:18 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Источник: Кальтенборн покинула пост руководителя «Заубера»

По информации обозревателя немецкого издания Motorsport-Total Кристиана Ниммерволла, Мониша Кальтенборн покинула пост руководителя команды «Заубер».

По информации обозревателя немецкого издания <nobr>Motorsport-Total</nobr> <span class=error>Кристиана</span> Ниммерволла <span class=error>Мониша</span> Кальтенборн покинула пост руководителя команды <span class=error>Заубер</span>. Увеличить
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«Источники сообщили, что команда “Заубер” и Мониша Кальтенборн решили расстаться с незамедлительным прекращением сотрудничества», — написал Ниммерволл в своём официальном «твиттере».
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