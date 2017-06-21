Источник: Кальтенборн покинула пост руководителя «Заубера»
По информации обозревателя немецкого издания
Motorsport-Total Кристиана Ниммерволла, Мониша Кальтенборн покинула пост руководителя команды «Заубер».
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«Источники сообщили, что команда “Заубер” и Мониша Кальтенборн решили расстаться с незамедлительным прекращением сотрудничества», — написал Ниммерволл в своём официальном «твиттере».
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