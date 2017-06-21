Кэри раскритиковал методы Экклстоуна в управлении Ф-1

«Этот вид спорта был недостаточно обеспечен из-за краткосрочных сделок и недостатка стратегии долгосрочного планирования и готовности вкладывать деньги.



У этого спорта нет управленческой организации. При всём уважении к Берни, это было шоу одного актёра с финансовой и юридической поддержкой. Одной из вещей, что мы сделали, является создание организации, которая может поддерживать спорт. И к августу у нас будут ключевые люди.



Приоритет состоит в том, чтобы сделать спорт и конкуренцию на трассе настолько захватывающими и привлекательными, насколько это возможно», — цитирует Кэри Pitpass.