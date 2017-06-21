Кэри раскритиковал методы Экклстоуна в управлении Ф-1
Новый глава Формулы-1 Чейз Кэри в очередной раз раскритиковал своего предшественника Берни Экклстоуна за его способ управления спортом.
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«Этот вид спорта был недостаточно обеспечен
У этого спорта нет управленческой организации. При всём уважении к Берни, это было шоу одного актёра с финансовой и юридической поддержкой. Одной из вещей, что мы сделали, является создание организации, которая может поддерживать спорт. И к августу у нас будут ключевые люди.
Приоритет состоит в том, чтобы сделать спорт и конкуренцию на трассе настолько захватывающими и привлекательными, насколько это возможно», — цитирует Кэри Pitpass.
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