Вольф: «Мерседес» не будет вмешиваться в отношения «Макларена» с «Хондой»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сказал, что немецкий производитель не намерен вмешиваться в отношения «Макларена» с «Хондой».
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Ранее появились слухи, что в связи с недовольством относительно качества моторов «Хонды» британская команда может вернуться к использованию силовых установок «Мерседеса».
«На данный момент это не является нашим приоритетом.
Мы не хотели бы вмешиваться на данном этапе, это наш приоритет. Основной приоритет заключается в том, чтобы “Хонда” оставалась в спорте и у неё были функциональные отношения с её клиентами. Именно поэтому, мы не хотим на данный момент погружаться в эту тему», — цитирует Вольфа GPUpdate.
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