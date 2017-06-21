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21 июня 2017, 11:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вольф: «Мерседес» не будет вмешиваться в отношения «Макларена» с «Хондой»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сказал, что немецкий производитель не намерен вмешиваться в отношения «Макларена» с «Хондой».

Руководитель Мерседеса <span class=error>Тото</span> <span class=error>Вольф</span> сказал что немецкий производитель не намерен вмешиваться в отношения <span class=error>Макларена</span> с <span class=error>Хондой</span>. Увеличить
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Ранее появились слухи, что в связи с недовольством относительно качества моторов «Хонды» британская команда может вернуться к использованию силовых установок «Мерседеса».

«На данный момент это не является нашим приоритетом. Во-первых, мы бы хотели, чтобы “Хонда” и “Макларен” выяснили свои отношения. Если вас считают новой невестой, то вам бы хотелось, чтобы пара сначала развелась, прежде чем вы запрыгнете в постель.

Мы не хотели бы вмешиваться на данном этапе, это наш приоритет. Основной приоритет заключается в том, чтобы “Хонда” оставалась в спорте и у неё были функциональные отношения с её клиентами. Именно поэтому, мы не хотим на данный момент погружаться в эту тему», — цитирует Вольфа GPUpdate.
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